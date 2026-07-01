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國1五楊高架北向3車追撞事故 肇事駕駛疑分心釀禍1人送醫
國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於今早7時32分接獲通報，國道1號五楊高架北向54.3公里處發生3車追撞事故，警方據報立刻調派巡邏車前往處理，並同步通知交控中心及119派員前往救援，現場有駕駛因頭暈不適送醫，整起事故在8時41分已排除。
國道警方初步調查，49歲陳姓男子駕駛小客車行經該路段內側車道時，疑似因分心駕駛，不慎撞擊前方由43歲陳姓女子及66歲王姓男子所駕駛的小客車，因而釀成3車連環追撞；經警方現場對三方駕駛實施酒精測試，酒測值皆為零，事故已於8時41分完全排除並恢復通車，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。
國道警方呼籲，用路人行車應保持安全距離並遵守交通規則，上路前務必養足精神、隨時注意前方車況，切勿疲勞或分心駕駛。若遇前方車流回堵，請開啟危險警示燈提醒後方車輛；此外，不論駕駛或前後座乘客皆應繫妥安全帶，以確保自身安全。
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