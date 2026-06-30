聽新聞
0:00 / 0:00

電子煙分裝場隱身鐵皮屋 海巡查扣1.6噸煙油阻80萬支電子煙流市面

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

彭姓男子等人在新北市樹林郊區的鐵皮工廠，涉嫌分裝製造電子煙海巡署偵防分署台北查緝隊蒐證後，持搜索票前往查緝，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元，將全案移送法辦。

海巡署偵防分署台北查緝隊今年1月間接獲檢舉，新北地區疑有電子煙分裝工廠後，與偵防分署基隆查緝隊、北部分署第2岸巡隊、第1岸巡隊、第16澳底海巡隊、財政部關務署基隆關及台北市文山警一分局組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

專案小組蒐證發現，同為20多歲的彭男等7人，並無正當職業，但以雙B名車代步，財產來源可疑。彭男等人相中樹林區田地旁的舊式鐵皮工廠，空間大且少有人車，在鐵皮屋內製造電子煙，躲避查緝。

專案小組完成蒐證後，向新北地方法院聲請搜索票獲准，持搜索票前往查緝，發現鐵皮倉庫已成電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及相關分裝設備。

專案小組估算，以市面常見每支電子煙填充2毫升煙油，1.6公噸電子煙油可製成80萬支電子煙。再以每支300元計算，黑市價值達2.4億元。電子煙若流入市面，也將嚴重危害國人健康及社會安全。

台北查緝隊指出，電子煙油添加物成分極其複雜且難以管制，不法份子常於製程中隨意添加一級毒品依托咪酯或其他毒品等不明非法化學成分，國人吸食無異於拿生命抽盲盒，將對神經系統及身體健康造成不可逆的嚴重損傷。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 電子煙 新北

延伸閱讀

持有電子煙重罰10萬 販售最高關7年

圖表看時事／小五生躲廁所集體吸食！校園電子煙通報3年飆7倍 一圖看男女比例

電子煙網路販售受關注 Google向數發部提3承諾

非法出口高階AI伺服器案 檢再發動搜索…美超微台分公司、上櫃公司入列

相關新聞

電子煙分裝場隱身鐵皮屋 海巡查扣1.6噸煙油阻80萬支電子煙流市面

彭姓男子等人在新北市樹林郊區的鐵皮工廠，涉嫌分裝製造電子煙。海巡署偵防分署台北查緝隊蒐證後，持搜索票前往查緝，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元，將全案移送法辦。

桃園屢傳員警介入債務糾紛 「村長」批警局：螺絲鬆了

桃園近來接連發生直播討債驚動警方爭議，其中不乏員警介入要債務人給還款期限，國民黨議員詹江村怒斥員警竟成討債公司說客，直批警察局「螺絲鬆了」，喊話「桃園不能成為討債公司搖籃」。

台中龍井大貨車下匝道煞不住…3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

台中龍井區向上路八段中興橋今發生一輛大貨車下匝道時疑因煞車系統故障，追撞前方三輛轎車、一輛聯結貨車，其中三輛轎車像夾心餅干般遭撞嚴重損毀，共有3名駕駛、3名乘客身體擦挫傷送醫救治，詳細的肇責將交由交通警察大隊分析確切肇因。

看見守護的力量！新北警婦幼安全創作比賽頒獎 45件作品驚豔全場

為喚起大眾對婦女及兒少保護議題的關注，凝聚全民守護意識，新北警舉辦婦幼安全創作比賽頒獎典禮，分為國小海報創作、攝影創作及Logo創作三大類別，期盼透過創作比賽讓更多孩子從小建立正確觀念，打造更安全、更友善、更緊密的社會安全網。

安心幣商假投資詐騙案外案 8名官警涉貪汙、洩密遭搜索約談

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，全台118人受騙6.4億餘元，詐欺水房成員王幃犇及共犯等7人遭起訴。檢警查出「案外案」，刑事局公關室研究員劉宗仁及李金龍等官警、偵查佐共8人涉嫌接受飲宴、饋贈不正利益，甚至洩密，台北地檢署指揮警方兵分28路搜索李等12人住居所及辦公處所，通知12人到案說明，持續釐清相關案情。

雙北、刑事局8警遭搜索約談 警政署：查另案時見警受招待和洩密

外傳北檢今指揮警政署督察室同步搜索雙北、刑事局等警機關，約談多名官警、員警，警政署下午對外發聲證實，警方在辦案過程發現有員警接受不正利益、涉嫌洩密等情，主動報請檢方指揮偵辦，強調將依法嚴查、絕不手軟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。