電子煙分裝場隱身鐵皮屋 海巡查扣1.6噸煙油阻80萬支電子煙流市面

彭姓男子等人在新北市樹林郊區的鐵皮工廠，涉嫌分裝製造電子煙。海巡署偵防分署台北查緝隊蒐證後，持搜索票前往查緝，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元，將全案移送法辦。

海巡署偵防分署台北查緝隊今年1月間接獲檢舉，新北地區疑有電子煙分裝工廠後，與偵防分署基隆查緝隊、北部分署第2岸巡隊、第1岸巡隊、第16澳底海巡隊、財政部關務署基隆關及台北市文山警一分局組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

專案小組蒐證發現，同為20多歲的彭男等7人，並無正當職業，但以雙B名車代步，財產來源可疑。彭男等人相中樹林區田地旁的舊式鐵皮工廠，空間大且少有人車，在鐵皮屋內製造電子煙，躲避查緝。

專案小組完成蒐證後，向新北地方法院聲請搜索票獲准，持搜索票前往查緝，發現鐵皮倉庫已成電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及相關分裝設備。

專案小組估算，以市面常見每支電子煙填充2毫升煙油，1.6公噸電子煙油可製成80萬支電子煙。再以每支300元計算，黑市價值達2.4億元。電子煙若流入市面，也將嚴重危害國人健康及社會安全。

台北查緝隊指出，電子煙油添加物成分極其複雜且難以管制，不法份子常於製程中隨意添加一級毒品依托咪酯或其他毒品等不明非法化學成分，國人吸食無異於拿生命抽盲盒，將對神經系統及身體健康造成不可逆的嚴重損傷。

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海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署偵防分署台北查緝隊查獲電子煙分裝工廠，查扣1.6噸電子煙油、大量電子煙彈殼、電子煙主機及分裝設備，估算可製成約80萬支電子煙，市價約2.4億元。記者邱瑞杰／翻攝