桃園屢傳員警介入債務糾紛 「村長」批警局：螺絲鬆了

桃園近來接連發生直播討債驚動警方爭議，其中不乏員警介入要債務人給還款期限，國民黨議員詹江村怒斥員警竟成討債公司說客，直批警察局「螺絲鬆了」，喊話「桃園不能成為討債公司搖籃」。

桃園市中壢某章魚燒小吃攤近日因家人債務糾紛，被債權人找上門，衍生員警失言、網紅槓上議員風波，引發社會關注；由於到場員警對老闆娘說「妳賣妳的，他坐他的，那我要在這邊陪你們10點嗎」，又說「兒子是你教出來的，怨不得人」等語，議員詹江村直批員警素質差。

詹江村指出，八德日前也有員警處理債務糾紛失當，本應持中立立場，結果竟不斷要債務人給還款期限，後來也受到行政處分。

「桃園警察局螺絲鬆了，桃園不能成為討債公司搖籃。」詹江村說，博弈與金融借貸都屬於特許行業，一般人經營博弈或金融借貸都屬違法行為，以滋擾或脅迫、妨礙做生意等討債行為也會違法。如果以非法討債為業，成立公司、成立社群網頁，再將討債影片放置社群霸凌公審，還可能涉及組織犯罪行為。

詹江村說，桃園一連發生多起，討債網公然執行討債業務案件，警察不但沒有肅清犯罪，反而充當討債公司，向債務人游說還款的說客。顯然台灣總體的法學教育出了問題，警察是執法人員，更應該有基本的法學素養。