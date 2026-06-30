台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

台中龍井區向上路八段中興橋今發生一輛大貨車下匝道時疑因煞車系統故障，追撞前方三輛轎車、一輛聯結貨車，其中三輛轎車像夾心餅干般遭撞嚴重損毀，共有3名駕駛、3名乘客身體擦挫傷送醫救治，詳細的肇責將交由交通警察大隊分析確切肇因。

台中市消防局說明，今天下午1時20分，獲報龍井區向上路八段、中華路三段車禍救護案件，派遣沙鹿、梧棲分隊，出動消防車4輛、救護車2輛、消防人員13人，現場由分隊長吳振淞擔任指揮官。

消防局指出，消防員獲報在下午1時29分抵現場，發現現場為2輛貨車與3輛轎車碰撞交通事故，造成6名民眾（3男、3女）受傷，立即協助將6名傷者分別送往梧棲童綜合醫院、向上光田醫院診治。

根據現場照片顯示，一輛貨車下匝道，追撞前方的2輛黑色轎車都有嚴重損毀，還有一輛白色轎車被「擠」肇事貨車左側，白色轎車右側被撞到毀損嚴重，顯示撞擊力道大。

烏日警分局犁份交通小隊小隊長林鴻吉說明，肇事大貨車沿龍井區向上路八段中興橋下匝道往中華路三段方向行駛，疑因車輛煞車系統故障，追撞前方停等紅燈的3輛轎車與1輛聯結貨車，造成3名駕駛及3名乘客身體擦挫傷送醫，均無大礙，經查五輛車駕駛均無酒駕或毒駕情事，全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

烏日警分局呼籲，大型車輛行經下坡路段應注意車前狀況，並採用低速檔和預做煞車準備，煞車時並應善用排氣煞車或電磁煞車，避免單一使用腳煞車，以防於下坡路段因煞車失靈而生追撞事故。

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／台中市消防局提供

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供