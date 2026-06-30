快訊

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

日職／林安可回歸一軍首戰4支0吞2K 打擊率首度跌破2成

國巨爆鉅額違約交割3880萬！南北7分點罕見齊申報 2大可能劇本曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中龍井區向上路八段中興橋今發生一輛大貨車下匝道時疑因煞車系統故障，追撞前方三輛轎車、一輛聯結貨車，其中三輛轎車像夾心餅干般遭撞嚴重損毀，共有3名駕駛、3名乘客身體擦挫傷送醫救治，詳細的肇責將交由交通警察大隊分析確切肇因。

台中市消防局說明，今天下午1時20分，獲報龍井區向上路八段、中華路三段車禍救護案件，派遣沙鹿、梧棲分隊，出動消防車4輛、救護車2輛、消防人員13人，現場由分隊長吳振淞擔任指揮官。

消防局指出，消防員獲報在下午1時29分抵現場，發現現場為2輛貨車與3輛轎車碰撞交通事故，造成6名民眾（3男、3女）受傷，立即協助將6名傷者分別送往梧棲童綜合醫院、向上光田醫院診治。

根據現場照片顯示，一輛貨車下匝道，追撞前方的2輛黑色轎車都有嚴重損毀，還有一輛白色轎車被「擠」肇事貨車左側，白色轎車右側被撞到毀損嚴重，顯示撞擊力道大。

烏日警分局犁份交通小隊小隊長林鴻吉說明，肇事大貨車沿龍井區向上路八段中興橋下匝道往中華路三段方向行駛，疑因車輛煞車系統故障，追撞前方停等紅燈的3輛轎車與1輛聯結貨車，造成3名駕駛及3名乘客身體擦挫傷送醫，均無大礙，經查五輛車駕駛均無酒駕或毒駕情事，全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

烏日警分局呼籲，大型車輛行經下坡路段應注意車前狀況，並採用低速檔和預做煞車準備，煞車時並應善用排氣煞車或電磁煞車，避免單一使用腳煞車，以防於下坡路段因煞車失靈而生追撞事故。

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供
台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供
台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／台中市消防局提供

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供
台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／讀者提供

台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中龍井今發生一輛大貨車下匝道疑煞車系統故障，追撞三輛轎車、一輛聯結貨車，6人受傷送醫。圖／台中市消防局提供

梧棲 車禍 台中市

延伸閱讀

驚悚畫面曝！台中龍井2貨車3轎車下匝道連環撞 6人受傷送醫

高雄路竹轎車失控「橫掃」外車道 2無辜騎士被撞慘死

影／台中騎士鑽車縫擦撞轎車後照鏡…車主不爽報案 警告發

車內怠速6小時引市民關心...警消到場破窗 中年男陳屍車內

相關新聞

台中龍井大貨車下匝道煞不住…3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

台中龍井區向上路八段中興橋今發生一輛大貨車下匝道時疑因煞車系統故障，追撞前方三輛轎車、一輛聯結貨車，其中三輛轎車像夾心餅干般遭撞嚴重損毀，共有3名駕駛、3名乘客身體擦挫傷送醫救治，詳細的肇責將交由交通警察大隊分析確切肇因。

看見守護的力量！新北警婦幼安全創作比賽頒獎 45件作品驚豔全場

為喚起大眾對婦女及兒少保護議題的關注，凝聚全民守護意識，新北警舉辦婦幼安全創作比賽頒獎典禮，分為國小海報創作、攝影創作及Logo創作三大類別，期盼透過創作比賽讓更多孩子從小建立正確觀念，打造更安全、更友善、更緊密的社會安全網。

安心幣商假投資詐騙案外案 8名官警涉貪汙、洩密遭搜索約談

檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，全台118人受騙6.4億餘元，詐欺水房成員王幃犇及共犯等7人遭起訴。檢警查出「案外案」，刑事局公關室研究員劉宗仁及李金龍等官警、偵查佐共8人涉嫌接受飲宴、饋贈不正利益，甚至洩密，台北地檢署指揮警方兵分28路搜索李等12人住居所及辦公處所，通知12人到案說明，持續釐清相關案情。

雙北、刑事局8警遭搜索約談 警政署：查另案時見警受招待和洩密

外傳北檢今指揮警政署督察室同步搜索雙北、刑事局等警機關，約談多名官警、員警，警政署下午對外發聲證實，警方在辦案過程發現有員警接受不正利益、涉嫌洩密等情，主動報請檢方指揮偵辦，強調將依法嚴查、絕不手軟。

蜂群狂飛！新竹褒忠大橋驚見嚇壞路人 警察趕到全跑了

新竹縣新埔鎮褒忠大橋今天下午有民眾開車經過時，驚見大量蜂群漫天飛舞，不少蜂隻甚至貼近車窗飛行，民眾將照片貼上網，提醒民眾經過時務必提高警覺。警方表示，前往查看已未發現蜂群；相關單位也表示未接獲通報。

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

外傳台北地檢署指揮警政署督察室偵辦警界洩密案，今同步到雙北多處警機關搜索，約談多名於員警、官警，據悉部分案情源於各警機關自清自檢，由警署督察室主導報請檢方偵辦，警署今將對外說明，目前行動持續進行中，詳情待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。