中壢警處理疑似債務糾紛網路議論 警：影片被斷章取義扭曲事實

桃園市中壢警分局表示，日前處理轄區鍾男等3人討債案，依涉嫌違反社會秩序維護法移送審理，另經檢視員警密錄器及相關事證，在30分鐘的現場處理過程中，警員部分言詞確有不當，造成民眾誤解，警員記過一次，全案列為案例教育，持續強化員警溝通應對及執勤技巧。

警方表示，針對民眾擷取片段畫面，斷章取義散布於社群媒體，挑撥製造對立等行為，呼籲勿輕信未經查證的片面資訊，避免遭誤導。警方重申絕不允許任何人以暴力或脅迫方式欺壓弱勢民眾、危害社會治安。

警方先前表示，有關網路流傳中壢警分局內壢派出所員警處理忠孝路店家遭討債案影片，指稱警方未積極執法等內容與事實不符；不過分局內部啟動督察機制，發現警員在現場執勤時的言詞確實會造成民眾誤解，因此做成上述的處分。

警方說明，6月24日下午約4時50分許獲報後，立即到場處理，第一時間完成現場身分查證、抄登資料，並當場約制鍾姓等3名男子不得有任何滋擾、恐嚇或其他不法行為，同時主動關懷店家並提供法律協助，但是店家當時表示不願提出告訴。

案經分局認定鍾男等3人行為已涉違反社維法，通知3人到案說明，並移送桃園地方法院審理。媒體實地前往店家採訪，店家也表示警方當時到場處置迅速、並感謝警方積極協助，網路流傳內容與實際情形有所落差。

為還原當天現場處理過程，除了督察單位釐清執法過程有無不當，並將全案列為案例教育教材，強化執勤蒐證、現場處置、民眾溝通及後續法律適用等面向，持續提升員警法紀觀念、執勤技巧及應變能力，強化第一線處理品質，維護民眾權益及警察執法形象。