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雙北、刑事局8警遭搜索約談 警政署：查另案時見警受招待和洩密

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

外傳北檢今指揮警政署督察室同步搜索雙北刑事局等警機關，約談多名官警、員警，警政署下午對外發聲證實，警方在辦案過程發現有員警接受不正利益、涉嫌洩密等情，主動報請檢方指揮偵辦，強調將依法嚴查、絕不手軟。

警政署下午4時許發布新聞稿指出，此案是警方偵辦案件的過程中，清查發現有員警接受飲宴、餽贈等不正利益，另有其他員警涉嫌洩漏偵查中應保守的秘密，警政署督察室旋即成立專案小組報請台北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警政署表示，今日由檢察官指揮，持搜索票前往涉案人員的辦公處所及住居所等地執行搜索，扣押相關通訊設備與電磁紀錄等本案相關證據，並通知相關員警到案說明釐清案情。

警政署強調，維護警紀與法治精神為警察團隊的底線，對於同仁涉法絕不姑息。此案由檢警專案小組主動發動查緝，警方秉持「不掩飾、不庇護、不手軟」決心，持續配合檢方溯源偵辦，並視後續偵審結果從嚴查究相關人員責任，從嚴究責，以正警紀。

據悉，檢警今早搜索約談對象包含刑事局公關室1人、偵查第四大隊1人，台北市警局大安分局偵查隊1人、敦化南路派出所1人、信義分局偵查隊1人、南港分局偵查隊1人，新北市警局民管中心1人、土城分局1人，共8名官警及員警。

內政部警政署。圖／警政署提供
內政部警政署。圖／警政署提供

雙北 刑事局 警政署 北檢 檢察官

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