台南麻豆警今年取締大型車累積告發逾300件 更祭出「活動地磅」

台南市麻豆警分局取締大型車違規下重手，今年轄區迄今累積逾300件，較去年增加100餘件，更針對執法熱區，祭出「活動地磅」機動稽查。警方呼籲駕駛切勿心存僥倖，將持續高密度、高強度執法。

麻豆警分局統計，今年1月迄今，持續針對轄區麻豆區麻佳路、台19甲線、南48線、下營區市174線、六甲區台1線及官田區南318線等大型車易肇事及易違規路段，已取締大型車交通違規335件罰單。

其中，以不遵守標誌及未申請路權123件最多，其次違規停車80件、超載50件、闖紅燈34件、轉彎未依規定17件、行車紀錄器視野輔助系統未能正常運作15件、裝載整體物違規12件及貨物超長寬高4件，較去年同期取締220件，增加115件，顯示大型車違規情形仍不容忽視。

警方指出，大型貨車、砂石車因車體龐大、載重高，駕駛視野容易出現死角，且轉彎時內輪差範圍較大，一旦發生交通事故，往往造成嚴重傷亡，為防制大型車交通事故，該分局近日結合交通警察大隊，於轄內大型車輛往來頻繁台1線及麻佳路段，出動「活動地磅」進行機動稽查，針對疑似超載車輛攔檢過磅，以強化道路安全管理，降低大型車事故風險。

警方說，針對轄區南48線大型車易肇事及易違規路段，近日已會同台南市政府交通局、工務局、交通警察大隊、麻豆區公所及當地里長等單位會勘決議，同意於麻豆區南48線太子宮T字路口增設大型車行駛禁行路線科技執法設備，防制大型車事故發生。

麻豆警取締違規大型車，今年累積告發逾300件，更祭出「活動地磅」遏止。記者謝進盛／翻攝

麻豆警取締違規大型車，今年累積告發逾300件，更祭出「活動地磅」遏止。記者謝進盛／翻攝

麻豆警取締違規大型車，今年累積告發逾300件，更祭出「活動地磅」遏止。

記者謝進盛／翻攝