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嘉義市毒駕2車碰撞 女乘客重傷治療逾月不治

中央社／ 嘉義市30日電

吳姓男子駕車於5月8日與黃姓男子自小客車發生碰撞，2人無酒駕，造成黃男車內蘇姓女乘客重傷並轉至北部治療，至6月25日不治；因吳男涉毒駕，檢方已安排解剖釐清死因。

警方表示，36歲吳男於5月8日凌晨零時55分許，駕車自嘉義市新民路的路邊起步，並向左切出欲左轉進入仁愛路，不料，當時疑未禮讓後方黃姓男子駕駛的自小客車，2車發生碰撞事故，黃男汽車直衝道路安全島，車頭受損。

警方說明，吳男未受傷，黃男左手骨裂，黃男車內蘇姓女乘客因頭部受創、現場呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經送醫急救，蘇女有恢復呼吸心跳，並轉至北部醫院治療，家人就近照護。黃男無大礙。

警方表示，吳男、黃男均無酒後駕車情事，另依法對2人實施唾液快篩，結果涉嫌肇事吳男呈毒品安非他命、愷他命及卡西酮陽性反應，後續已完成相關採證，並依法函送嘉義地檢署偵辦。

嘉檢表示，重傷持續在北部醫院治療的蘇女，近來因病情惡化，於25日近中午宣告不治，嘉義地檢署已於26日囑託新北地檢署相驗，已安排解剖，釐清確切死因。

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嘉義 毒駕

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