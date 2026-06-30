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彰化越籍移工雨天外出抓螃蟹一夜未歸 被撈起妹妹指認差點昏厥

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣阮姓外籍移工本月28日晚間到二林溪抓螃蟹，徹夜未歸，他的妹妹和女性友人昨通報警消協尋。今有民眾在出海口發現一名男子趴在岸邊都不動，阮姓移工的妹妹和朋友接獲警方通知趕到指認，當場癱軟幾乎暈厥，哀痛不已。

據了解，阮姓移工（42歲）在彰化縣芳苑鄉某工廠上班，28日晚間外出抓螃蟹但沒回住處，他的妹妹和女性友人到二林溪尋人，看見電動機車，沒阮男蹤影，不確定是否落水，通報警消協尋。

彰化縣消防局出動消防車、後勤車各3輛、1輛救護車和3艘船艇、1架無人機和11名消防員、3名義消，彰化縣救難協會出動2輛車、1艘船艇、兩架無人機和6名救難人員協助搜尋，海巡署第三岸巡隊芳苑安檢所出動5名人員岸巡二林溪出海口，芳苑派出所3名員警調閱附近監視器並管制交通，都無所獲。

今天溪水水位下降，有民眾在永興海埔地海堤附近發現一名男子趴在岸邊不動，趕緊報警。警消趕到，現場大面積樹叢阻礙救難，消防員使用消防器材車吊掛救生船艇下水，費時約1小時把男子救援上岸，經生命徵象評估已明顯死亡。

男子倒臥地點距阮男電動機車停放處下游約1.6公里處，阮男的妹妹和女性友人接到警方通知到場，見到救生船艇上的男子，兩人立刻癱軟幾乎暈厥，痛哭確認就是阮男，拒絕送醫。阮男真正死因有待警方進一步釐清。

彰化縣消防局與救難協會在二林溪芳苑鄉流域尋找阮姓移工。圖／民眾提供
彰化縣消防局與救難協會在二林溪芳苑鄉流域尋找阮姓移工。圖／民眾提供

彰化縣阮姓外籍移工不幸溺斃，他的妹妹和女性友人到場指認。圖／民眾提供
彰化縣阮姓外籍移工不幸溺斃，他的妹妹和女性友人到場指認。圖／民眾提供

螃蟹 移工 消防員

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