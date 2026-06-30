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三重男酒後口角 當街持刀怒刺三弟家暴重傷未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重區一名林姓男子與三弟同住家中，今年5月7日傍晚，林男酒後前往三重仁愛街某檳榔攤與親大哥聊天，稍晚三弟也恰好現身，卻與林男爆發口角，林男憤而持水果刀刺傷三弟後背及手臂，所幸大哥即時奪刀才未造成更嚴重傷亡，新北地檢署依家庭暴力重傷未遂罪嫌將林男起訴。

檢警調查，林男在案發日下午，先前往蘆洲永安北路某公園飲酒，於傍晚約5點30分，徒步前往三重仁愛街的某檳榔攤，與大哥在附近聊天。不料稍晚晚間6時許，三弟也前往該檳榔攤消費，與林男一言不和爆發口角。

三弟見林男渾身酒氣，吵了幾句便不欲多說轉身離去，不料林男仍餘怒未消，拾起一旁的水果刀便向三弟下背部刺去，一旁的大哥見狀立刻上前阻擋並試圖奪刀，過程中林男又朝三弟左手臂連刺2刀，現場滿布血跡。

所幸大哥最後順利搶下林男手中刀械並丟棄，由檳榔攤客人報案將三弟送醫，而林男自知法網難逃，自行徒步走到附近三重警分局慈福派出所投案。三弟經急救，共受左手臂穿通性穿刺傷2處、8x5公分併肌腱斷裂及外露，並傷及底下肌動脈及尺動脈斷裂，尺神經及正中神經斷裂，屈側十二條屈肌肌腱及肌肉斷裂，後背深度撕裂傷併背部肌肉撕裂傷等傷害。

檢方查出，林男平時與三弟同住但並無宿怨，難認有強大殺人動機，且林男持刀攻擊三弟時，未選擇頭部、頸部等致命要害，而是朝軀幹部下手，因此最後採信林男不是有意要殺三弟，只是要教訓對方的供詞，而將他依家暴重傷未遂罪起訴。

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新北市三重區某檳榔攤今年5月7日晚間發生一起林姓男子酒後持刀攻擊家中同住三弟的家暴重傷未遂案件。圖／示意圖，非當事人、地，聯合報系資料照片
新北市三重區某檳榔攤今年5月7日晚間發生一起林姓男子酒後持刀攻擊家中同住三弟的家暴重傷未遂案件。圖／示意圖，非當事人、地，聯合報系資料照片

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