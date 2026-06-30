三重男酒後口角 當街持刀怒刺三弟家暴重傷未遂起訴

新北市三重區一名林姓男子與三弟同住家中，今年5月7日傍晚，林男酒後前往三重仁愛街某檳榔攤與親大哥聊天，稍晚三弟也恰好現身，卻與林男爆發口角，林男憤而持水果刀刺傷三弟後背及手臂，所幸大哥即時奪刀才未造成更嚴重傷亡，新北地檢署依家庭暴力重傷未遂罪嫌將林男起訴。

檢警調查，林男在案發日下午，先前往蘆洲永安北路某公園飲酒，於傍晚約5點30分，徒步前往三重仁愛街的某檳榔攤，與大哥在附近聊天。不料稍晚晚間6時許，三弟也前往該檳榔攤消費，與林男一言不和爆發口角。

三弟見林男渾身酒氣，吵了幾句便不欲多說轉身離去，不料林男仍餘怒未消，拾起一旁的水果刀便向三弟下背部刺去，一旁的大哥見狀立刻上前阻擋並試圖奪刀，過程中林男又朝三弟左手臂連刺2刀，現場滿布血跡。

所幸大哥最後順利搶下林男手中刀械並丟棄，由檳榔攤客人報案將三弟送醫，而林男自知法網難逃，自行徒步走到附近三重警分局慈福派出所投案。三弟經急救，共受左手臂穿通性穿刺傷2處、8x5公分併肌腱斷裂及外露，並傷及底下肌動脈及尺動脈斷裂，尺神經及正中神經斷裂，屈側十二條屈肌肌腱及肌肉斷裂，後背深度撕裂傷併背部肌肉撕裂傷等傷害。

檢方查出，林男平時與三弟同住但並無宿怨，難認有強大殺人動機，且林男持刀攻擊三弟時，未選擇頭部、頸部等致命要害，而是朝軀幹部下手，因此最後採信林男不是有意要殺三弟，只是要教訓對方的供詞，而將他依家暴重傷未遂罪起訴。

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