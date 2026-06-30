71歲男與友麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下後送醫不治

劉姓男子今早與友人在台北市大安區某麥當勞店內用餐、聊股市，突身體不適趴桌休息，友人上廁所返回時發現劉男一動不動、狀況有異，打119求助，劉男仍於送醫治療後不治身亡；據悉，劉男患有慢性病，確切死因待查。

台北市消防局表示，今早10時4分獲報，大安區羅斯福路上麥當勞有年約70歲男子無呼吸心跳，救護人員獲報到場將其送往台大醫院救治。警方表示，71歲劉男經送醫後仍不治身亡，後續已聯繫其家屬配合調查，確切死因待相驗釐清。

據悉，劉男每天都會和朋友到該間麥當勞，邊用餐邊討論股市、股票，今早案發時突然向友人表示身體不適，隨後趴在桌上休息，友人趁隙上廁所，回到座位時，卻發現劉男一動不動、身體冰冷，發覺狀況有異，請店家協助報警求助。

劉男家屬指稱，劉患有高血壓、糖尿病、C型肝炎等慢性病，但皆有規律服藥，不過確切死因仍待檢警相驗釐清。