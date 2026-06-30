驚悚畫面曝！台中龍井2貨車3轎車下匝道連環撞 6人受傷送醫

彰化縣阮姓外籍移工本月28日晚間到二林溪抓螃蟹，徹夜未歸，他的妹妹和女性友人昨通報警消協尋。今有民眾在出海口發現一名男子趴在岸邊都不動，阮姓移工的妹妹和朋友接獲警方通知趕到指認，當場癱軟幾乎暈厥，哀痛不已。

2026-06-30 15:25