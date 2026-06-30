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驚悚畫面曝！台中龍井2貨車3轎車下匝道連環撞 6人受傷送醫
台中龍井區向上路八段今天下午發生2輛貨車與3輛轎車下匝道時，不知原因連環撞，造成5車損毀，車上6人（3男、3女）受傷送醫，詳細的肇責將交由交通警察大隊分析確切肇因。
根據現場照片顯示，這五輛車從龍井區向上路八段下匝道，發生連環撞，最後一輛貨車的車頭，以及前方的2輛轎車都有嚴重損毀，顯示撞擊力道大。
台中市消防局說明，今天下午1時20分，受理龍井區向上路八段、中華路三段車禍救護案件，派遣沙鹿、梧棲分隊，出動消防車4輛、救護車2輛、消防人員13人，現場由分隊長吳振淞擔任指揮官。
消防局指出，消防員獲報在下午1時29分抵現場，發現現場為2輛貨車與3輛轎車碰撞交通事故，造成6名民眾（3男、3女）受傷，立即協助將6名傷者送醫。
6名傷者分別為：
一、男性、27歲、意識清楚、疼痛，由沙鹿91送往梧棲童綜合醫院診治。
二、男性、年齡不詳、意識清楚、肢體疼痛，醫院救護車送往向上光田醫院診治。
三、男性、年齡不詳、意識清楚、肢體疼痛，醫院救護車送往向上光田醫院診治。
四、女性、年齡不詳、意識清楚、疼痛，醫院救護車送往向上光田醫院診治。
五、女性、年輕不詳、意識清楚、肢體擦傷疼痛，醫院救護車送向上光田醫院。
六、女性、年齡不詳、意識清楚、肢體擦傷疼痛，醫院救護車送往向上光田醫院。
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