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男欠逾170萬不繳 桃園分署赴透天厝貼封條追回債務

桃園電子報／ 桃園電子報

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男子因191筆公法債務，滯欠金額達170餘萬元。圖：桃園分署提供

桃園市平鎮區一名45歲王姓男子因積欠191筆高速公路通行費、使用牌照稅等公法債務，滯欠金額達170餘萬元，被法務部行政執行署桃園分署至名下房產張貼封條，王男為守護房產不被拍賣，昨(29)日終於在上午急至桃園分署繳納第一期20萬元，並申請分期清償其餘欠款，請求暫緩拍賣。

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執行人員到王男名下平鎮區透天張貼查封封條。圖：桃園分署提供

桃園分署說明，該署配合法務部行政執行署推動交通專案執行政策，積極執行各類車輛及交通違規案件。經查王男因逾期未繳納高速公路通行費、使用牌照稅、勞工保險費及全民健康保險費等經移送執行，桃園分署查得其名下持有桃園市平鎮區一處透天厝二分之一持分，依法通知地政機關辦理查封。查封後王男雖多次表示願意到場辦理分期，但均未依約到場，執行人員隨即於6月25日上午至王男名下平鎮區透天張貼查封封條，王男見房產即將遭拍賣，才發現事態嚴重，隨即籌措款項，於昨日上午繳納第一期20萬元，其餘欠款申請分期繳納。王男表示，目前經營機電工程行，因部分車輛衍生的規費及使用牌照稅未繳，致欠款逐漸累積，未來將依約按期繳納，不再拖欠。

桃園分署呼籲，高速公路通行費、使用牌照稅及各項交通相關規費均應依法繳納，切勿因心存僥倖或一再拖延而累積欠款。如有繳納困難，亦可主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免案件移送執行後遭扣押存款、薪資，甚至拍賣動產、不動產，得不償失。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：男欠逾170萬不繳 桃園分署赴透天厝貼封條追回債務

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