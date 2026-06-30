花蓮婦騎電輔車直行遭左轉車撞飛 左腿斷肢搶救一夜傷重不治

花蓮市區27日晚上8時許發生一起死亡車禍，葉姓男子開車行經府前路要左轉化道路時，撞到對向直行、騎電動輔助自行車77歲林姓婦人，導致林婦左腿開放性骨折斷肢，傷勢嚴重，送醫搶救傷重不治，詳細肇事原因仍待警方調查。

根據監視器畫面，43歲葉男開車打方向燈要左轉，疑似因天色昏暗未看到對向來車，撞到對向直行的林婦，由於撞擊力道大，不但安全帽滾落在地，林婦的左小腳更斷肢、頭部受創，右手右腳也受傷，整個人失去意識，有熱心民眾用繩子綁住婦人傷口希望能止血，救護車到場後，緊急送往花蓮慈濟醫院搶救。

葉男駕駛的車輛車頭左邊毀損，擋風玻璃破裂碎成蜘蛛網，電輔車也受損，卡在車頭底下，零件碎片散落一地。

警方表示，林婦經過一夜搶救後，於28日上午傷重不治；而開車的葉男沒有受傷，也無酒駕、毒駕，詳細事故原因待釐清。

葉男開車行經府前路要左轉化道路時時，撞上對向騎乘電動輔助自行車的林姓老婦人，林婦送醫傷重不治。圖／民眾提供

葉男開車行經府前路要左轉化道路時時，撞上對向騎乘電動輔助自行車的林姓老婦人，林婦送醫傷重不治。圖／民眾提供

葉男開車行經府前路要左轉化道路時時，撞上對向騎乘電動輔助自行車的林姓老婦人，林婦送醫傷重不治。圖／民眾提供