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琴酒藏愷他命走私來台 美籍男出境前夕被逮
一名本國籍簡姓女子與美國籍詹姓男子涉嫌於今(115)年3月底，將液態愷他命隱匿琴酒內偽裝，企圖走私來台，刑事警察局、台北市刑事警察大隊籌組專案小組啟動調查，報請士林地檢署指揮偵辦，在4月底詹男準備離境台灣時，同步將簡女、詹男逮捕，查扣相關贓證物，依毒品危害防制條例第4條第3項之罪嫌移送士林地檢署偵辦，經士林地方法院裁定羈押禁見。
刑事局說明，此案是該局國際刑警科接獲德國海關國際緝毒執法處通報，查獲可疑包裹，將液態愷他命隱匿琴酒內偽裝，企圖走私來台。專案小組立即啟動調查，並報請士林地檢署賢股檢察官邱獻民指揮偵辦，層層追查，經確認簡女與詹男涉案，於詹男欲離境之際，同步拘捕簡、詹2人到案。
刑事局指出，由於愷他命在德國屬管制藥品，國人切勿以為取得相對容易，鋌而走險從國外運輸毒品入台牟利。刑事局將持續積極與各國執法機構建立聯繫管道及刑案偵查合作，針對跨境毒品運輸案件進行查緝，並貫徹「拒毒於境外，截毒於關口、緝毒於境內」之目標，以維護我國社會治安與人民安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：琴酒藏愷他命走私來台 美籍男出境前夕被逮
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