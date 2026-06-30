一名本國籍簡姓女子與美國籍詹姓男子涉嫌將液態愷他命隱匿琴酒內偽裝，企圖走私來台。圖：刑事局提供

一名本國籍簡姓女子與美國籍詹姓男子涉嫌於今(115)年3月底，將液態愷他命隱匿琴酒內偽裝，企圖走私來台，刑事警察局、台北市刑事警察大隊籌組專案小組啟動調查，報請士林地檢署指揮偵辦，在4月底詹男準備離境台灣時，同步將簡女、詹男逮捕，查扣相關贓證物，依毒品危害防制條例第4條第3項之罪嫌移送士林地檢署偵辦，經士林地方法院裁定羈押禁見。

國際刑警科接獲德國海關國際緝毒執法處通報，查獲可疑包裹，將液態愷他命隱匿琴酒內偽裝。圖：刑事局提供

刑事局說明，此案是該局國際刑警科接獲德國海關國際緝毒執法處通報，查獲可疑包裹，將液態愷他命隱匿琴酒內偽裝，企圖走私來台。專案小組立即啟動調查，並報請士林地檢署賢股檢察官邱獻民指揮偵辦，層層追查，經確認簡女與詹男涉案，於詹男欲離境之際，同步拘捕簡、詹2人到案。

刑事局指出，由於愷他命在德國屬管制藥品，國人切勿以為取得相對容易，鋌而走險從國外運輸毒品入台牟利。刑事局將持續積極與各國執法機構建立聯繫管道及刑案偵查合作，針對跨境毒品運輸案件進行查緝，並貫徹「拒毒於境外，截毒於關口、緝毒於境內」之目標，以維護我國社會治安與人民安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：琴酒藏愷他命走私來台 美籍男出境前夕被逮

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