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買房子是一生中最重要的決定 唯有做好空屋清潔才能新居落成

桃園電子報／ 桃園電子報

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（圖片／立達欣業有限公司）

台灣房市交易熱絡，根據內政部統計，每年房屋買賣移轉棟數維持在30萬棟以上，無論是首購族購入中古屋、等待多年的預售屋終於完工交屋，還是新一批租客接手前任房客搬離後的空屋，「空屋清潔」都是每一位新屋主與房客在入住前必須面對的首要課題。

然而，空屋清潔的複雜程度，遠超出一般民眾的預期。三種不同類型的空屋，各有其對應的清潔挑戰與處理難度。中古屋在前屋主長期居住後，廚房油垢、浴室水漬、牆面霉斑與各類使用痕跡早已深入建材，即便清空家具，問題依然清晰可見，且難以靠一般家用清潔工具徹底處理。預售屋與新成屋則面臨施工粉塵、矽利康殘膠、地板保護膜殘痕等裝潢後遺症，這類細微污染附著於各個角落，表面看似整潔，實則需要針對性的專業處理才能真正清除。搬遷前後的空屋清潔，則牽涉房東與房客之間的屋況認定，若清潔標準模糊不清，極易成為押金爭議的起點。

對此，業界人士指出，空屋清潔的難度不在於面積大小，而在於污染類型的多樣性與建材的複雜程度。自行清潔若未能針對不同污染類型採取對應的處理方式，不僅耗費大量時間與體力，清潔成果也難以達到入住或交屋所需的標準。

清潔業者指出：空屋清潔與日常居家清潔是兩件截然不同的事

空屋清潔的品質，直接決定了入住後的居住環境是否真正安全、舒適，但在台灣購屋流程中，這個環節卻長期缺乏應有的重視。

以中古屋為例，長年累積的油脂污垢與黴菌，若未在入住前徹底清除，不僅會持續散發異味，更可能成為過敏原的溫床。尤其台灣氣候潮濕，牆角與浴室等區域的黴菌若僅做表面清潔而未從根部處理，數週後便會再度滋生，影響居住者的呼吸道健康。

新成屋與預售屋的情況同樣不容輕忽。施工過程中產生的細粉塵，粒徑極小，容易懸浮於空氣中並沉積於通風管道、燈具縫隙與地板接縫處。若未在入住前進行全面清除，入住後隨著日常活動揚起，長期吸入將對呼吸系統造成潛在危害。此外，裝潢材料中可能殘留的甲醛與揮發性有機化合物，同樣需要透過專業的通風與清潔處理加以降低濃度，確保室內空氣品質符合安全標準。

對此，立達清潔團隊指出，空屋清潔與一般居家清潔在本質上存在明顯差異，需要依據空屋類型、使用年限與污染程度制定不同的清潔方案，並搭配對應的專業設備與清潔藥劑方能有效處理。交屋前委託具備實務經驗的專業清潔團隊介入，不只是讓新家看起來乾淨，更是為入住後的生活品質與健康安全建立第一道防線。

粗清去廢料、細清除細節，空屋清潔的兩個階段決定新家的入住品質

裝潢完工後的空屋清潔，遠比多數屋主預期的更為複雜。立達清潔團隊表示，清潔作業通常區分為「粗清」與「細清」兩個階段，兩者在目的與執行方式上存在明顯差異。

粗清通常安排於裝潢工程接近尾聲、木作與泥作施工完畢後進行。此階段的主要任務，是清除施工過程中產生的建築廢料、木屑、水泥粉塵與各類雜物，將工地進行初步的整理與打掃。粗清若執行得當，能有效減少後續施工過程中粉塵二次擴散的問題，同時為油漆、地板鋪設等後續工程提供更乾淨的作業環境，降低工程瑕疵發生的機率。

細清則安排於所有裝潢工程全數完工、家具進場前進行，是正式入住前最關鍵的一道清潔程序。細清的執行範疇遠比粗清精細，涵蓋地板縫隙的殘膠清除、門框與窗框的粉塵擦拭、玻璃表面的污漬處理、廚房與浴室五金的水漬清潔，乃至燈具與冷氣出風口的粉塵清除等。

立達清潔團隊指出，委託粗清與細清的客戶均不在少數，但由於粗清階段通常由裝潢工班在施工收尾時一併協助處理，屋主另行委託專業清潔公司執行粗清的需求相對較低。相較之下，細清因涉及更精細的清潔項目與更高的品質要求，且多數工班並不負責此階段的清潔工作，使得細清成為目前接獲委託中比例最高的空屋清潔類型。

從交屋到入住，空屋清潔決定新家能否以最好的狀態開始

對許多人而言，買一間房子是一生中最重要的決定。不論是耗費多年積蓄購入的中古屋、等待多年終於完工的預售屋，還是精心挑選的新成屋，每一間房子背後都承載著屋主對新生活的期待。但在正式入住新屋前，做好清潔工作才可以享受舒適的居家生活。

買一間房子不容易，入住前的每一個細節都值得認真對待。立達清潔團隊長期深耕空屋清潔服務，依據不同屋況與清潔需求制定對應的清潔方案，服務範疇涵蓋中古屋交屋清潔、新成屋裝潢後細清、搬遷前後的空屋整理，以及全室消毒等項目。每一件案子均由專員進行現場評估後執行，確保清潔成果真正符合入住所需的標準，讓每一位準備開始新生活的屋主，在踏進家門的第一天，就能以最好的狀態迎接屬於自己的新居。

本文章來自《桃園電子報》。原文：買房子是一生中最重要的決定，唯有做好空屋清潔才能新居落成

預售屋 內政部

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