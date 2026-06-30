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章魚燒討債員警酸債務人「兒子你教出來的」 詹江村斥警法律素養差

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市中壢某章魚燒小吃攤近日因家人欠錢，被人找上門要債，見影響生意報警，但員警表示對方沒犯法，莫可奈何，還說「兒子是你教出來的，怨不得人」等語，引發市議員詹江村不滿，斥「警察素養這麼差嗎」。

據查，中壢某章魚燒小吃攤近日疑因兒子債務糾紛被債權人盯上，對方不僅擺椅子大剌剌坐在攤位前，還錄影直播。攤商覺得影響生意，報警求助，警方也莫可奈何，稱「他坐在這邊沒有違法」，還說「妳賣妳的，他坐他的，那我要在這邊陪你們10點嗎」。

員警還對攤商老闆娘說「兒子是你教出來的，怨不得人啦」，接著又說「為什麼我不會去賭，因為我爸爸媽媽教我不要去賭」；事件在網路發酵，引發市議員詹江村不滿及質疑「法律素養哪裡去了」。

詹江村臉書表示，追討債務的人是社會秩序維護法妨礙做生意的現行犯，到場處理糾紛的內壢所巡佐竟沒犯法，警察素養這麼差嗎？

詹江村說，兒子欠債應該是兒子還，警察憑什麼說「兒子是你教出來的，怨不得人」，憑什麼跟受害人說教，說人家小孩子從小教育出來的。警察憑什麼說「為什麼我不會去賭這個東西」，警察憑什麼叫受害者攤位收一收，不然也沒辦法做生意。

詹江村強調，法律上，賭債不算債務關係，法律無法代位求償，更何況債務人並不是攤位老闆。就算要討債，也應該是去法院，怎能妨礙他人做生意。

詹江村指出，桃園警察幫忙討債已非個案，先前還有警察要求債務人給出還債期限，「桃園什麼時候變成討債公司的天堂」，警察局應成立專案，將職業討債集團移送治平專案，以檢肅管制流氓條例移送管訓。

桃園市中壢某章魚燒小吃攤債務糾紛延燒，議員詹江村怒斥到場處理員警法律素養差。聯合報系資料照片
桃園市中壢某章魚燒小吃攤債務糾紛延燒，議員詹江村怒斥到場處理員警法律素養差。聯合報系資料照片

詹江村 債務 中壢

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