快訊

美前副國務卿坎伯揭「美伊戰爭對台海影響」 中國是贏家、輸家也在印太

甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

聽新聞
0:00 / 0:00

龜山警出動46警力加強取締 2人涉毒、酒駕遭逮

桃園電子報／ 桃園電子報

S 90144935 0
為維護交通安全及防制酒駕、毒駕事故發生，桃園市龜山警分局持續執行取締酒、毒駕車專案勤務。圖：讀者提供

為維護交通安全及防制酒駕、毒駕事故發生，桃園市龜山警分局持續執行取締酒、毒駕車專案勤務，昨(29)日晚間20時至24時擇定龜山區復興一路及忠義路三段口實施全面封鎖攔查，並針對轄內易飲酒場所、汽車旅館及重要聯外道路加強路檢攔查，展現警方防制酒、毒駕之決心。

S 90144938 0
龜山分局提到，此次專案勤務共出動警力46人次，設置路檢站實施全面封鎖。圖：讀者提供

龜山分局提到，此次專案勤務共出動警力46人次，設置路檢站實施全面封鎖，查獲酒後駕車公共危險1件、通緝案1件、毒駕1件、毒品案2件，成效良好。

龜山分局長張鶴瓊指出，龜山分局今年迄今計查獲酒駕385件、毒駕176件，龜山區115年至今計發生18件酒、毒駕肇事，與去年同期29件相比，降低11件、37％，顯見強力執法能有效降低肇事率，龜山分局會持續針對酒、毒駕加強攔查取締，強化執法作為，以維護市民交通及生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警出動46警力加強取締 2人涉毒、酒駕遭逮

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

酒駕 桃園 桃園市

延伸閱讀

影／5案通緝犯毒駕拒檢衝撞警 三峽警壓制逮人起獲依托咪酯

驚險！甘比亞籍男中壢慢車道左轉釀禍 酒測值0.33

屏警治安掃蕩專案 10天送辦74人

頭份女毒駕騎車未打方向燈 警攔檢查獲依托咪酯

相關新聞

影／疑未注意車前狀況 彰化市女騎士險遭大貨車輾過

彰化市彰水路昨天下午發生機車與大貨車碰撞車禍，機車倒地，42歲女騎士差點被輾過，幸好只腳部受傷，令人捏把冷汗，肇事原因由警方調查中。

章魚燒討債員警酸債務人「兒子你教出來的」 詹江村斥警法律素養差

桃園市中壢某章魚燒小吃攤近日因家人欠錢，被人找上門要債，見影響生意報警，但員警表示對方沒犯法，莫可奈何，還說「兒子是你教出來的，怨不得人」等語，引發市議員詹江村不滿，斥「警察素養這麼差嗎」。

影／情侶到台中大安沙丘海邊玩 車停半小時被打破車窗偷走錢

一對情侶昨晚開車到台中大安沙丘海邊遊玩，車停半小時後離開，發現車窗被打破，車內皮夾被偷，被害人上網PO文提醒大家，附近無監視器，小偷可能因此大膽行竊，已非首例；大甲警分局表示，正擴大調閱監視器和行車紀錄 器追查嫌犯中。

中壢章魚燒討債事件延燒 網紅槓上網紅議員

桃園市中壢某章魚燒小吃攤疑家人在外欠錢，債務人找到攤位追債，市議員黃瓊慧到場關心，稱債務人是網紅「蹦闆」小弟且有幫派背景，引發「蹦闆」不滿喊告，而黃事後也到對方社群平台留言稱自己誤以為對方說黑道大哥，連聲道歉。

連日豪雨 台中石岡區石忠宮頭坪巷大坍方連夜搶修中

連日豪雨，台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，員警到場交通管制，通報區公所連夜搶修中，昨天深夜已可單線通車，預計今天上 完成路面土石清除，恢復通行。

大雨驚魂！嘉市路燈基座斷裂險釀禍 市府清查汰換

梅雨季甫結束，連日豪雨加上西南氣流及颱風外圍環流帶來大量降雨，嘉義市昨天驚傳路燈基座斷裂倒塌意外。東區興村里溪興街153巷1支路燈傍晚6時許因基座突然斷裂應聲倒下，所幸當時路人與車輛剛好經過，幸運閃過一劫，未造成人員傷亡，否則後果不堪設想。里長洪豐盛接獲通報立即趕赴現場，通知東區區公所處理。他表示，初步研判路燈基座因長年受潮氧化，加上近期連日豪雨，導致金屬鏽蝕惡化，最終發生斷裂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。