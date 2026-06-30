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龜山警出動46警力加強取締 2人涉毒、酒駕遭逮
為維護交通安全及防制酒駕、毒駕事故發生，桃園市龜山警分局持續執行取締酒、毒駕車專案勤務，昨(29)日晚間20時至24時擇定龜山區復興一路及忠義路三段口實施全面封鎖攔查，並針對轄內易飲酒場所、汽車旅館及重要聯外道路加強路檢攔查，展現警方防制酒、毒駕之決心。
龜山分局提到，此次專案勤務共出動警力46人次，設置路檢站實施全面封鎖，查獲酒後駕車公共危險1件、通緝案1件、毒駕1件、毒品案2件，成效良好。
龜山分局長張鶴瓊指出，龜山分局今年迄今計查獲酒駕385件、毒駕176件，龜山區115年至今計發生18件酒、毒駕肇事，與去年同期29件相比，降低11件、37％，顯見強力執法能有效降低肇事率，龜山分局會持續針對酒、毒駕加強攔查取締，強化執法作為，以維護市民交通及生命安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警出動46警力加強取締 2人涉毒、酒駕遭逮
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