龜山警出動46警力加強取締 2人涉毒、酒駕遭逮

桃園市中壢某章魚燒小吃攤疑家人在外欠錢，債務人找到攤位追債，市議員黃瓊慧到場關心，稱債務人是網紅「蹦闆」小弟且有幫派背景，引發「蹦闆」不滿喊告，而黃事後也到對方社群平台留言稱自己誤以為對方說黑道大哥，連聲道歉。

2026-06-30 09:56