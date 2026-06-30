桃園市警察局執行「全國同步擴大取締毒（酒）駕專案勤務」。圖：讀者提供

俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯嚴重危害社會安全，行政院已正式公告自今(115)年6月27日起，將依托咪酯由二級毒品提升為一級毒品。為因應法規升級並鐵腕防制毒駕，桃園市警察局於昨(29)日執行「全國同步擴大取締毒（酒）駕專案勤務」，結合內政部警政署保安警力40名，針對桃園各重要路口及巡邏熱點加強汽機車盤查。經統計，昨日共查獲毒駕9件、酒駕9件，共計18件；而今年以來桃園市已累計查獲毒駕814件。

昨日共查獲毒駕9件、酒駕9件，共計18件。圖：讀者提供

交通警察大隊說明，日前桃園發生一起毒駕車禍，一名35歲林姓育兒女網紅在晚間6時左右，涉嫌於吸食毒品後心智受影響之狀態下，駕駛車輛搭載其3歲女兒。該車連續擦撞兩輛汽車後失控衝撞進安全帽店，警方到場後除當場起獲喪屍煙彈外，林女尿液及毒品檢測亦呈現陽性反應，依法移送法辦並裁定羈押。

警察局長廖恆裕強調，因應依托咪酯升格為一級毒品，未來凡涉嫌製造、運輸、販賣者，最重可處死刑或無期徒刑。為落實毒、酒駕零容忍，警方處理車禍案件時，將依據「駕駛行為異常」，如蛇行、車身搖擺、無故突發性加速或停頓、對號誌無反應；「生理徵候」，如注意力無法集中、神情呆滯、產生幻覺；以及「車內跡證」，如發現毒品、吸食器，依據這些專業經驗進行綜合研判。凡符合指標之肇事者，警方將要求配合進行「毒品唾液快篩」，若呈現陽性反應，即依涉嫌毒駕罪嫌移送法辦，以杜絕並防制毒駕情事，維護市民安全。

面對毒品與毒駕交織的複合型公共安全風險，市警局強調，未來將採取「查毒駕、追藥頭、斷來源」三大核心策略。除針對毒品製造、運輸、販賣及持有者深入偵辦、從重從嚴澈底打擊外，更將由個案向上溯源毒品供應鏈，擴大打擊犯罪網絡，務求讓毒品徹底遠離社區與道路，保障市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：喪屍煙彈列一級毒品！桃市警局鐵腕取締 昨晚查獲18人酒、毒駕

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