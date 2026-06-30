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半年抓79件毒駕！平鎮警全力掃毒 守護用路人安全

桃園電子報／ 桃園電子報

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平鎮分局執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」。圖：警方提供

為維護道路交通秩序，防杜毒品影響駕駛行為，保障民眾生命財產及行車安全，內政部警政署特別規劃於昨(29)日執行全國同步擴大取締毒駕專案勤務，以強化毒駕查緝能量、展現政府打擊毒品犯罪及維護交通安全的決心。

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此次專案共計查緝毒駕案件79件、查獲施用、持有或意圖販賣毒品案件155件。圖：警方提供

桃園市警察局督察長許頌嘉昨日晚間也特別前往平鎮警分局督導專案勤務執行情形，除要求各單位落實勤務作為，積極查緝毒駕案件外，也特別提醒同仁執法過程應兼顧自身及用路人安全，確實落實執勤安全措施，並秉持依法行政原則，提升執法效能。

平鎮分局執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，自115年1月1日至6月29日止，共計查緝毒駕案件79件、查獲施用、持有或意圖販賣毒品案件155件，破獲製毒工廠、毒品分裝場12件，查扣各類毒品計6.81公斤。警方對毒品犯罪秉持「零容忍」態度，持續向上溯源、向下刨根，全面掃蕩毒品犯罪，有效遏止毒品危害，守護轄區治安。

暑假即將到來，平鎮分局將持續落實各項交通執法及防制毒駕勤務，展現打擊毒駕、維護交通安全的決心，並呼籲民眾切勿施用毒品後駕車，毒駕不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人生命財產損失，請共同遵守交通法規，攜手營造安全、有序的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：半年抓79件毒駕！平鎮警全力掃毒 守護用路人安全

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 平鎮 警政署

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