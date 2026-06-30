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中壢章魚燒討債事件延燒 網紅槓上網紅議員

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市中壢某章魚燒小吃攤疑家人在外欠錢，債務人找到攤位追債，市議員黃瓊慧到場關心，稱債務人是網紅「蹦闆」小弟且有幫派背景，引發「蹦闆」不滿喊告，而黃事後也到對方社群平台留言稱自己誤以為對方說黑道大哥，連聲道歉。

據查，中壢某章魚燒小吃攤近日因家人債務糾紛被債務人盯上，對方不僅擺椅子大剌剌坐在攤位前，還錄影直播。攤商覺得影響生意，報警求助，事件在網路發酵，市議員黃瓊慧也前去關心。

黃瓊慧在社群平台「Threads」發文表示，到攤位討債的人是抖音上的討債網紅「鍾小鍾（蹦闆小弟，有幫派）」，他藉由拍討債影片招攬生意、目無法紀，討債當天直播還有粉絲喊「欠債還錢、天經地義」，讓人傻眼，攤商希望有能力的人能導正社會風氣，她會盡力。

「蹦闆」也發文回應黃瓊慧，稱黃瓊慧影射他收小弟等傳聞是子虛烏有、未經查證的不實指控。他強調為自己是正當生意人，絕無收小弟，黃瓊慧提及的人事物只是「朋友的朋友」，其行為與他無關，也無從干涉。

「蹦闆」也說，身為民意代表、公職人員，理應為民服務、凡事求證。政治人物更該為自己的言行負起社會責任，而不是在毫無事實根據的情況下，為了博取網路眼球與流量，任意發言將無辜者拖下水。他要求黃瓊慧公開登版面道歉，還原事實真相，呼籲黃做選民服務時務必謹慎查證，切勿再把公權力當作蹭流量的工具。

黃瓊慧後來也到「蹦闆」文章留言，稱「有人告訴我是你的小弟」，又說「我誤以為你是黑道大哥，以為說這個人是你的小弟是可以的⋯抱歉抱歉」等語。她對方也呼籲勸債務人不要繼續魚肉鄉民，傷害無辜百姓。

桃園市中壢某章魚燒小吃攤因家人債務被債務人找上門，議員黃瓊慧前往關心。圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧Threads
桃園市中壢某章魚燒小吃攤因家人債務被債務人找上門，議員黃瓊慧前往關心。圖／翻攝自桃園市議員黃瓊慧Threads

中壢 網紅 黃瓊慧

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