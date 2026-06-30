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挺救火英雄！建商義賣公益套書354萬全捐 台中消防添「救護神裝」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

亞昕集團昨捐出「小豬超級英雄蓋新家」公益套書義賣所得354萬元，購置一批被基層消防員譽為「救護神裝」的頂規消防救護器材，捐贈給台中市政府消防局，由消防局長孫福佑代表受贈，市議員陳文政、張彥彤、劉士州到場見證。

亞昕集團昨由董事長姚政岳領軍，攜手國原營造董事長陳其德、維昕國際建築董事長張維珍將「小豬超級英雄蓋新家」公益套書義賣所得354萬元全數捐出。

姚政岳說，此次捐贈的緣自於他講給孩子聽的「六隻小豬」床邊故事，轉化為「小豬超級英雄蓋新家」套書義賣公益繪本，希望把正向價值傳遞給下一代；在企業團體、住戶及社會大眾熱情響應下，成功義賣超過7000套，募集354萬元善款，因此將這份愛心，全數轉化為最先進的救護器材，守護市民生命安全。

這次捐贈頂規消防救護器材旨在精準提升救護效率。其中最受矚目的是自動心肺復甦機，電動式胸外按壓是搶救患者利器；攜帶型生理監視儀，能即時監控傷病患血壓與血氧濃度；成人全身安妮是強化消防員實戰訓練的多功能模型；四合一氣體偵測器確保救災現場安全。

亞昕也捐贈多功能戰術救護剪刀、履帶式鋁合金可折疊搬運椅（協助於狹窄樓梯間快速搬運）、簡易型AED訓練機，以及攜帶式氧氣組雙肩背袋等消防器材，將精準配發至台中市第六、第七及第八救災救護大隊，全面升級台中的救護量能。

消防局說，政府資源有限，民間力量無窮。亞昕積極投入公益與社會關懷，充分展現企業社會責任精神，也期盼發揮拋磚引玉的效果，吸引更多企業投入公益，共同建構更安全、更宜居、更幸福的台中。

亞昕集團昨捐出公益套書義賣所得354萬元，購置一批頂規消防救護器材，捐贈給消防局。記者趙容萱／攝影
亞昕集團昨捐出公益套書義賣所得354萬元，購置一批頂規消防救護器材，捐贈給消防局。記者趙容萱／攝影

亞昕集團昨捐出公益套書義賣所得354萬元，購置一批頂規消防救護器材，捐贈給消防局。記者趙容萱／攝影
亞昕集團昨捐出公益套書義賣所得354萬元，購置一批頂規消防救護器材，捐贈給消防局。記者趙容萱／攝影

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