紀慧文蝴蝶谷遇落石奪命 法研所同學悼念：論文上晚報頭版 才氣瞬間歸於塵土

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道27日落石意外4死1傷，其中死者作家紀慧文她於1998年就讀東海大學社會學研究所時，曾親身到酒店田野調查，撰寫「十二個上班小姐的生涯故事」碩士論文轟動全台。她的法研所同學基隆市政府前社會處長吳挺鋒在臉書貼出悼念文，憶及當年她的研究題目與方法夠大膽、夠創新，論文還上了當時的晚報頭版。

紀慧文出版相關著作，曾任「藏僧簽證推動改革聯盟」總召集人，關心宗教團體權益，曾為藏僧簽證奔走。

吳挺鋒為勞動部前部長室主任，他昨為文悼同學好友紀慧文，他說，很不真實的一天，起床後多了幾則不常聯絡的Line訊息，蝴蝶谷山難的亡者名單竟看到紀慧文，腦袋彷彿突然被重重擊一擊。

吳挺鋒表示，他們那個年代，研究生不多，大家互動緊密。但緊密不代表沒有火花。剛好相反，因為社研所的關係，加上血氣方剛，又逢台灣社會變遷劇烈，同學之間總喜歡拿著剛學的理論互相「比劍」，彷彿未來都在我們的壯志中。彼時，吵得不可開交是常態，但也因為這樣，多年後大家碰面，總有聊不完的往事，毋需誰對誰道歉，取而代之的是，互相取笑、自己也覺得不好意思的年少輕狂。

「笑聲，代表一起走過，相互理解。歷史走過就走過了，只有當時還在路上的人懂。」

吳挺鋒形容紀慧文算是班上的異數，印象中，她不太參與他們耍嘴皮的爭辯，但這不代表她沒想法，相反地，她很早就立定方向，她不但比我們早完成論文，而且還因為研究題目與方法夠大膽、夠創新，論文完成時，還上了當時的晚報頭版。

他說，考進社研所時，她是榜首。拿到學位時，也是風風光光。除了佩服，還能說什麼？社研所畢業，各奔東西是正常，說是曲折也不為過。他們因此失聯了許久，直到兩年前才重新接上線。

這時的她，會吆喝同學、學弟一起聚餐。餐桌上，她是話題製造機，讓大家吃得開心、聊得盡興，而且很多時候，她的反應不只慧詰，你也可以感受到，失聯的這些年，她有很豐富的社會歷練與洞察。

久別多年，吳挺鋒方知她已經是虔誠的藏傳佛教徒，而且為相關權益奔走已久。「來，這個給你，這個是….加持過的。」她每次聚會都會為大家準備「禮物」，他當作她為大家「祈福」，畢竟這種好緣分值得珍惜。

吳挺鋒說，萬萬沒想到，他這個充滿才氣的同學逝於意外，走得突然。萬萬沒想到，鬧得那麼大的新聞竟然有她在裡面，才氣瞬間歸於塵土。悼慧文，安息。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道發生落石意外，4死1傷，搜救人員上山搶救。圖／台中市消防局提供