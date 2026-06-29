基隆民宅深夜吐火舌 消防員急赴火場噴泡沫、射水 滅火搜索確認無人受困

基隆市深澳坑路今晚有2樓民宅起火燃燒，火勢猛烈。消防局派遣人車前往灌救，在屋外的屋主說，火場內沒有人。消防員滅火後進入搜索，確認無人受困。消防員滅火時，火場附近有市民跌倒受傷，送醫治療無大礙。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚10時23分接獲報案，信義區深澳坑路86巷內有民宅的2樓起火燃燒，調派信二分隊、信義分隊、中正分隊、七堵分隊及第二大隊，共計車輛20輛、警消40人前往搶救，並通報市警局、自來水、瓦斯公司、台電人員到場協助處理。

消防人員到場後，出泡沫滅火，並自屋外射水。當時屋主已逃離火場，向消防員表示屋內沒人。消防員在10時54分回報火勢獲得控制，再過5分鐘撲滅火勢，進行殘火，現場無人員受困，起火原因由消防局火災調查科人員採證鑑識。

基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝