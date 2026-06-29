快訊

不滿被造謠「服務處警消聚集」 詹江村再槓武陵畢業生：法院見

理工女比例低！大專校院學科性別比率失衡 資通訊女學生僅3成

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆民宅深夜吐火舌 消防員急赴火場噴泡沫、射水 滅火搜索確認無人受困

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市深澳坑路今晚有2樓民宅起火燃燒，火勢猛烈。消防局派遣人車前往灌救，在屋外的屋主說，火場內沒有人。消防員滅火後進入搜索，確認無人受困。消防員滅火時，火場附近有市民跌倒受傷，送醫治療無大礙。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚10時23分接獲報案，信義區深澳坑路86巷內有民宅的2樓起火燃燒，調派信二分隊、信義分隊、中正分隊、七堵分隊及第二大隊，共計車輛20輛、警消40人前往搶救，並通報市警局、自來水、瓦斯公司、台電人員到場協助處理。

消防人員到場後，出泡沫滅火，並自屋外射水。當時屋主已逃離火場，向消防員表示屋內沒人。消防員在10時54分回報火勢獲得控制，再過5分鐘撲滅火勢，進行殘火，現場無人員受困，起火原因由消防局火災調查科人員採證鑑識。

基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路今晚有民宅起火燃燒，消防局派遣人車前往灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困。記者邱瑞杰／翻攝

消防員 火災 基隆

延伸閱讀

彰化知名「慶豐牛排」驚傳火災 濃煙狂竄民驚直擊

猶他州野火燒向科州 3消防員殉職2傷

影／台中男子在豐原落溪卡石縫 消防隊員搜救送醫仍不治

13年老車…修車廠員工開上國3甲試車 辛亥匝道起火急逃生

相關新聞

驚見「一動也不動」！彰化豆花老闆坐躺椅疑猝死 路人嚇壞報警

彰化縣芬園鄉芬草路2段附近一處空地，昨日晚間8點一名長年在此經營豆花攤的56歲張姓男子被路過民眾發現坐在攤位旁的躺椅上長達數小時「一動也不動」。警消接獲報案趕抵現場，經檢視後確認張男已明顯死亡、身體冰冷。警方初步勘查現場無打鬥痕跡，目前已報請彰化地檢署檢察官刑事相驗，以釐清確切死因。

小貨車突停國道匝道口 駕駛OHCA救護人員破窗送醫

國道1號南向三重入口匝道處今天上午10時許1輛小貨車突然停在路中，救護人員到場發現60歲駕駛劉男倒臥於駕駛座，經拍打車窗均無反應，破窗後發現駕駛已無呼吸心跳，立即送往林口長庚醫院，目前仍命危急救中。意外原因正由國道警調查中。

新北三重工地驚傳工安意外 工人觸電一度無呼吸心跳

新北市三重區捷運路1處新建大樓工地，今天上午10時許55歲陳姓工人在施工時不明原因觸電，同事見狀趕緊報警。救護人員發現陳男已無呼吸心跳立即將他送醫，所幸經急救後恢復生命跡象。警方初步排外力介入，工安意外原因正由勞檢處調查中。

高雄男養小動物放任日曬雨淋 再虐死2鸚鵡…農業局：依法再罰

高雄鼓山區呂姓男子涉將兔子、天竺鼠、鸚鵡、鴿子養在戶外，日曬雨淋、缺乏照料，救援團體獲報到場勸導、蒐證，直擊2隻鸚鵡陳屍籠內；救援團體批公權力介入過慢，農業局表示，此案行為人今年4月曾因飼養動物照護不當，依法罰1萬5千元在案，這次再涉造成動物死亡，將請到案說明並依法裁罰。

彰化知名「慶豐牛排」驚傳火災 濃煙狂竄民驚直擊

彰化市知名牛排館「慶豐牛排」於今天上午9點多發生火警。現場濃煙不斷向外竄出，甚至有民眾從遠處高地就能清晰看見黑煙。由於起火地點位處熱鬧市區，周邊民宅與商家建築密集，且緊鄰彰化縣政府，消防局不敢大意，立刻調派大批人員前往灌救。

高雄路竹轎車失控「橫掃」外車道 2無辜騎士被撞慘死

24歲何姓男子駕駛轎車載著妻子與未滿1歲幼女出門，行經路竹區中山路時，車輛突然失控偏離內側車道，整輛車往右偏移，撞向40歲李姓女騎士及30歲越南籍潘姓騎士，李女、潘男重傷送醫，先後搶救不治，何男無酒駕、毒駕，肇責及事發原因待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。