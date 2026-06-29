高雄路竹轎車失控「橫掃」外車道 2無辜騎士被撞慘死

24歲何姓男子駕駛轎車載著妻子與未滿1歲幼女出門，行經路竹區中山路時，車輛突然失控偏離內側車道，整輛車往右偏移，撞向40歲李姓女騎士及30歲越南籍潘姓騎士，李女、潘男重傷送醫，先後搶救不治，何男無酒駕、毒駕，肇責及事發原因待釐清。

警方調查，今晚間7時許，何姓男子開車載著26歲江姓妻子及未滿1歲的幼女，沿路竹區中山路由南往北方向行駛，原本平穩行駛在內側快車道，行經事發地點時，車輛卻突然失控往右側的機慢車道偏移。

當時正前方有李姓女騎士及潘姓男騎士，兩人遭何男轎車撞上噴飛，當場重摔倒地，現場零件散落一地。

警方與救護人員接獲報案後立即趕赴現場，並緊急將傷者分送各院搶救，潘男送往路竹秀傳醫院搶救，在晚間8時許宣告不治。李女身體多處擦挫傷，由救護車緊急送往岡山高醫進行急救，於晚間9時許因傷勢過重宣告不治。

何男自行至高新醫院就醫，車上的江姓妻子與未滿1歲的女嬰則受到輕微擦挫傷與驚嚇。

警方隨後對肇事的何姓男子檢測，酒測值為零，毒品唾液試劑檢驗也呈現陰性反應。詳細的肇事原因與事發當時的失控細節，正由警方測繪調查釐清。

何姓男子駕駛轎車載著妻子與未滿1歲幼女出門，行經路竹區中山路時，車輛突然失控偏離內側車道，整輛車往右偏移，撞死李姓、潘姓騎士。讀者提供