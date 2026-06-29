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撿回「落湯雞」養成「寵物雞」 夫妻帶雞搭火車遭拒起爭執…鐵警調停

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北即時報導

基隆市陳姓夫妻雨天撿回「落湯雞」，成了寵物。陳男以輪椅代步，夫妻曾用寵物籠帶雞坐火車出遊多次，今在瑞芳站遭阻止帶上車，又無法辦理行李拖運同行，與站務人員發生爭執。鐵路警察到場了解後，陳男仍搭火車，另開警車送陳妻和雞到七堵站會合，結束紛爭。

陳姓男子說，這隻雞是他和太太雨天在路上看到，倒在車道看起來病奄奄，擔心如果置之不理，擔心不被車輛輾死，可能也活不了，因此抱回家照顧。這隻雞恢復健康後，在家跟前跟後，夫妻把牠當成家人對待，常帶出門遊玩。

陳姓夫妻帶著籠裝的雞從七堵站坐到瑞芳站，今早10時許準備從瑞芳站搭火車回七堵時，站務人員發現兩人帶的是一隻雞，告知不能帶雞上車。兩人因為已帶雞坐火車多次，認為沒有違反規定，雙方發生爭執，站方通報警方到場協助處理。

台鐵表示，旅客運送契約第45條規定，旅客不得攜帶動物、蛇類猛獸及有危害旅客或影響公共衛生之物種進出站及乘車。陳姓夫妻所帶的活雞屬於未列入可帶上車的動物，站務人員因此阻止帶上車。

台鐵列出的例外情形是攜帶貓、狗、兔、魚蝦、龜、竉物鳥類、鼠類（不含家鼠、錢鼠）等動物，裝入長55公分、寬45公分、高38公分以下箱籠、袋內（不含輪子及推車桿），且包裝完固、無糞便漏出之虞，放置於座位下，才可以攜帶乘車。

鐵路警察聽過雙方說法後，認為依照台鐵運送契約規定，陳姓夫婦不應帶這隻寵物雞上車。考量計程車和公車都可能拒讓活禽上車，因此最後乘坐輪椅的陳男照常搭火車出發，陳妻則是帶著寵物籠內的雞坐進警車，由警方載到七堵站與陳男會合，這這起寵物雞搭車事件順利落幕。

基隆市陳姓夫妻用寵物籠，裝他們養的雞要坐火車遭拒，與站務人員發生爭執。鐵路警察到場了解後，讓靠輪椅代步的陳男搭火車，再由警方開車送陳妻和雞到七堵火車站站會合，結束紛爭。圖／讀者提供
基隆市陳姓夫妻用寵物籠，裝他們養的雞要坐火車遭拒，與站務人員發生爭執。鐵路警察到場了解後，讓靠輪椅代步的陳男搭火車，再由警方開車送陳妻和雞到七堵火車站站會合，結束紛爭。圖／讀者提供

基隆市陳姓夫妻雨天在路上撿回一隻病奄奄的雞，後來成為陳家如家人般的寵物。圖／陳男提供
基隆市陳姓夫妻雨天在路上撿回一隻病奄奄的雞，後來成為陳家如家人般的寵物。圖／陳男提供

基隆市陳姓夫妻用寵物籠，裝他們養的雞要坐火車遭拒，與站務人員發生爭執。鐵路警察到場了解後，讓靠輪椅代步的陳男搭火車，再由警方開車送陳妻和雞到七堵火車站站會合，結束紛爭。圖／讀者提供
基隆市陳姓夫妻用寵物籠，裝他們養的雞要坐火車遭拒，與站務人員發生爭執。鐵路警察到場了解後，讓靠輪椅代步的陳男搭火車，再由警方開車送陳妻和雞到七堵火車站站會合，結束紛爭。圖／讀者提供

瑞芳 火車 寵物

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