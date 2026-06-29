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曳引車汐止路口撞倒路燈 波及對向轎車駕駛受傷送醫
新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午3時45分發生交通事故，一輛曳引車右轉時不慎撞上分隔島路燈，路燈倒塌後波及對向一輛自小客車，曳引車駕駛受傷送醫，轎車駕駛未受傷，事故於傍晚6時2分排除，交通恢復順暢。
警方表示，46年次林姓男子駕駛曳引車，沿大同路一段右轉新台五路一段時，不慎撞擊路中燈桿，導致燈桿倒塌，再波及對向由62年次劉姓女子駕駛的自小客車。
警方指出，林男酒測值為0，事故造成其頸部、肩部、手肘及臉部擦挫傷，送往內湖三軍總醫院治療；劉女則未受傷。
事故發生後，警方到場實施交通疏導及管制，並通知區公所處理倒塌路燈移置作業，經拖吊車協助移除事故車輛後，現場於下午6時2分排除，恢復正常通行。
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