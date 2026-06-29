曳引車汐止路口撞倒路燈 波及對向轎車駕駛受傷送醫

彰化縣芬園鄉芬草路2段附近一處空地，昨日晚間8點一名長年在此經營豆花攤的56歲張姓男子被路過民眾發現坐在攤位旁的躺椅上長達數小時「一動也不動」。警消接獲報案趕抵現場，經檢視後確認張男已明顯死亡、身體冰冷。警方初步勘查現場無打鬥痕跡，目前已報請彰化地檢署檢察官刑事相驗，以釐清確切死因。

2026-06-29 07:56