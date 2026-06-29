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曳引車汐止路口撞倒路燈 波及對向轎車駕駛受傷送醫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午3時45分發生交通事故，一輛曳引車右轉時不慎撞上分隔島路燈，路燈倒塌後波及對向一輛自小客車，曳引車駕駛受傷送醫，轎車駕駛未受傷，事故於傍晚6時2分排除，交通恢復順暢。

警方表示，46年次林姓男子駕駛曳引車，沿大同路一段右轉新台五路一段時，不慎撞擊路中燈桿，導致燈桿倒塌，再波及對向由62年次劉姓女子駕駛的自小客車。

警方指出，林男酒測值為0，事故造成其頸部、肩部、手肘及臉部擦挫傷，送往內湖三軍總醫院治療；劉女則未受傷。

事故發生後，警方到場實施交通疏導及管制，並通知區公所處理倒塌路燈移置作業，經拖吊車協助移除事故車輛後，現場於下午6時2分排除，恢復正常通行。

新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午發生曳引車撞倒路燈事故，倒塌燈桿波及對向自小客車。記者張策／翻攝
新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午發生曳引車撞倒路燈事故，倒塌燈桿波及對向自小客車。記者張策／翻攝

新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午發生曳引車撞倒路燈事故，倒塌燈桿波及對向自小客車。記者張策／翻攝
新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午發生曳引車撞倒路燈事故，倒塌燈桿波及對向自小客車。記者張策／翻攝

新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午發生曳引車撞倒路燈事故，倒塌燈桿波及對向自小客車。記者張策／翻攝
新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午發生曳引車撞倒路燈事故，倒塌燈桿波及對向自小客車。記者張策／翻攝

新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午發生曳引車撞倒路燈事故，倒塌燈桿波及對向自小客車。記者張策／翻攝
新北市汐止區大同路一段與新台五路一段路口今天下午發生曳引車撞倒路燈事故，倒塌燈桿波及對向自小客車。記者張策／翻攝

曳引車 車禍

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