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台南虐貓案下落不明虎斑貓尋獲 飼主遭「私刑正義」找上門毒打

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區李姓男子上傳疑虐貓影片，飼養的貓狗遭扣留，還被「正義魔人」打到頭破血流，但還有兩隻貓不知去向。市議員林冠維表示，下午6名警員荷槍實彈、動保處4人再找了兩個多小時，終於找到一隻虎斑貓，另一橘貓是男子餵養的流浪貓，在附近活動未在屋內。

有民眾表示，李姓男子疑精神狀況不穩，才有失控言行，他照顧貓狗多時，並非虐待為樂，貓狗也沒受傷，有人拿虐貓當藉口打人更惡劣。永康分局在網路社團留言呼籲民眾勿以保護動物當藉口動用私刑、以免觸法。

李姓男子常在網路張貼他與3狗、4貓互動畫面，日前將緊抓花貓、拍打橘貓及罵三字經的畫面傳到網路，因貓咪看起來很害怕、也不敢反抗，網友認為可能已受虐很久，有人因而不滿上門毒打男子頭破血流。

有網友說，李姓男子自己將畫面上傳後引發公憤，後來還上傳影片說自己被人打、頭破血流了又說不報警，看起來就是胡言亂語「很像有吃藥」，警方應該追查。永康分局則表示，虐待動物違法、打人一樣也違法，胡民眾不要自居正義違法。

動保處表示，該飼主社群平台影片可見貓遭到控制並有敲打頭部等動作，顯示飼主有故意傷害動物行為舉動及不當言詞。如果經過法定程序確認，受虐的動物會開放認養。

林冠維說，下午2點派出所6名警員荷槍實彈，以及動保處約10人再到飼主家協商約半小時，飼主開門但只願讓林冠維及4位動保處人員共5位近屋，進屋後找尋剩下的一隻貓咪，因屋內較凌亂，找尋2個多小時總於找到最後一隻虎斑貓，並順利帶出來。

林冠維表示，從26日上午勘察淹水災情接到愛媽電話，拜託他協助救出遭虐待犬貓，立即通報警方及動保處救助，永康派出所及動保處出動近十位人員與飼主溝通卻無果，因男子暴躁一度雙方對恃，直到晚間9點才讓他及動保處人員救出三隻一起關在小籠子的犬隻，並找到影片中受虐虎斑白及橘白貓，動保處人員帶回動物之家照顧。

因網友比對飼主之前曬出自己養貓畫面有4隻，除已帶出虎斑白及橘白，還有全橘及虎斑貓一直沒找到，擔心「遭四周圍做掉」，有人擔心到無法睡覺，跑到李家外呼喚貓。

林冠維說，昨再度跟動保處人員及警員到場找貓，但飼主拒不開門，溝通2個多小時未果。下午聯繫到李父及李父哥哥到場，飼主仍堅不開門，李父同意找鎖匠開門才自行開門，願意讓他及二名動保人員入屋找貓，因貓躲在三樓受驚嚇亂竄，加上屋內凌亂，動保處人員折騰很久仍抓不到，他再與李男溝通，再增加2動保人員入屋幫忙，終於下午4點多順利抓到虎斑貓，他帶出門送上動保處專車帶回收容所安置。

林冠維表示，虎斑貓獸醫初步檢查外觀並無受傷，只是受到驚嚇非常緊張，後續會詳細檢查。李飼養的狗貓已全部找到安置，請大家放心，網友說的全橘貓，是附近流浪貓，李沒有帶回家飼養。

台南虐貓案下落不明虎斑貓，大批人力下午終於找到安置。飼主遭毒打警方呼籲勿私刑觸法。圖／市議員林冠維提供
台南虐貓案下落不明虎斑貓，大批人力下午終於找到安置。飼主遭毒打警方呼籲勿私刑觸法。圖／市議員林冠維提供

台南虐貓案下落不明虎斑貓，大批人力下午終於找到安置。飼主遭毒打警方呼籲勿私刑觸法。圖／市議員林冠維提供
台南虐貓案下落不明虎斑貓，大批人力下午終於找到安置。飼主遭毒打警方呼籲勿私刑觸法。圖／市議員林冠維提供

虐貓 私刑

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