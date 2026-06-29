北市搜救隊赴日參加防災訓練 交流國際救援能力

為汲取各國搜救經驗以精進防救災能力，台北市消防局今天表示，搜救隊股長徐孝允7月將率4名成員前往日本，參加綜合防災訓練及技術交流，並提升國際間搜救隊聯合救援能力。

消防局下午發布新聞稿表示，日本每年於全國各地同時舉辦綜合防災訓練及演習，藉以喚起民眾防災意識強化相關單位防災整備，另外，東京都政府透過亞洲主要城市合作的「危機管理網」名義，邀請主要城市搜救隊共同參與訓練及演習，以提升國際間搜救隊聯合救援能力，並確保災害發生時第一時間相互支援。

演習交流重點為結合民眾共同執行災害應變、強化行政機關災害應變能力，以及各縣市間廣域性的支援合作。

消防局表示，徐孝允將於7月1日至6日率4名搜救隊成員前往日本東京，參加為期6天的「日本東京2026年度綜合防災訓練暨技術交流」。

此外，往年相關演練多配合9月1日防災日前後於東京地區辦理，今年因應演練情境規劃以風水災為主軸，所以選定江戶川區等低窪且具淹水風險地區，並調整至主要汛期（7月）期間辦理，於7月5日參加年度綜合防災演習。

消防局表示，台灣與日本皆位處地震頻繁帶及風水災潛勢區域，災害潛勢相仿，更需互相學習與協同防災，日本綜合防災訓練及演習每年有將近100萬日本民眾參與 （涵蓋警察、消防人員、部隊及各種義工），規模居亞洲之冠，希望藉由此次參訓及演習與各會員城市進行救援技術交流與經驗切磋，汲取各國搜救經驗，藉以精進北市防救災能力。

台北市搜救隊於110年度通過「國家搜救能力分級檢測（NAP）」重型能力認證，成為全國首支取得此認證的隊伍，並多次參與國內外重大災害救援行動。消防局提到，民國112年2月更與消防署、台中市及屏東縣消防局共同組成「台灣搜救隊」前往土耳其，執行震災國際人道救援任務，115年5月29日通過重型能力認證複測，展現專業實力與豐富經驗。

除此之外，這次為台北市第18次受邀參加日本防災演習，不僅彰顯北市救援能力獲得國際高度肯定，更藉由與各國搜救隊菁英的交流，展現台灣國際人道救援隊伍在災害現場的協同合作與專業救災能力。