影／路邊停車A到瑪莎拉蒂新車畫面曝 高雄網友目擊：幫Luxgen車主哭哭

李姓女子今天中午12時50分駕駛那智捷休旅車行經高市文濱路，欲路邊停車時，因未掌握好安全車距，當場擦撞一輛瑪莎拉蒂，幸現場無人受傷，目擊網友將過程PO網，貼文稱「幫車主哭哭」；警方指，李女未保持車距釀禍，詳細肇責待鑑定。

三民二警分局指出，這起擦撞車禍發生在今天中午12時50分許，當時李姓女子（55歲）駕駛那智捷休旅車直行文濱路由北向南行駛，欲路邊停車時，因未保持安全間距，擦撞停放在停車格內的瑪莎拉蒂，現場無人受傷。

車禍過程被網友目擊PO網，貼文指「去蝦皮取貨目睹車禍，A到了瑪莎拉蒂新車，幫Luxgen車主哭哭」；有網友回應指，「瑪莎拉蒂應該是二手車拿新牌」、「這應該哭不出來了吧」、「目屎那滴」。

警方指出，肇事的李女無酒駕行為，初步研判李女駕車時未注意兩車併行之間距，違反道路交通安全規則第94條第3項規定，詳細肇責由交通大隊分析研判。

李姓女子今午駕那智捷休旅車在高市文濱路路邊停車，擦撞瑪莎拉蒂。記者石秀華／翻攝