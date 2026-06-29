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影／疑路口搶快釀禍！計程車左轉撞飛機車 騎士噴越安全島陷昏迷

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影／疑路口搶快釀禍！計程車左轉撞飛機車 騎士噴越安全島陷昏迷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日下午2時30分許發生一起嚴重交通事故。一輛計程車行經在沿桃園路西往東左轉盤果路口時，與沿桃園路東往西直行往金城方向行駛由鄭姓男子所騎的普重機車，發生猛烈碰撞，46歲鄭姓騎士當場噴飛，越過安全島，重摔在對向車道，現場一度失去意識，地面留下大片血跡，機車更撞成一團廢鐵，驚悚畫面讓目擊民眾直呼「實在太可怕」。

警方調查，20多歲徐姓男子駕駛計程車，沿桃園路由西往東行駛，行經盤果路口準備左轉時，與沿桃園路由東往西、朝金城方向直行的46歲鄭姓男子所騎乘普通重型機車發生碰撞，猛烈撞擊力道將鄭男整個拋飛越過中央安全島，跌落至對向車道，消防人員獲報後趕抵現場，發現鄭男顱內出血，右腳開放性骨折、臉部滿是鮮血且一度陷入昏迷，立即送往衛生福利部金門醫院搶救；徐姓男子未受傷。

事故造成機車幾乎全毀，零件四散一地，計程車的車頭也受創嚴重，現場散落車體碎片與大片血跡，由於案發地點車輛眾多，警方增援到場指揮交通，往來車輛也減速通行。

金城分局表示，徐姓駕駛酒測值為零，並未飲酒，至於機車騎士是否有酒精反應及雙方實際行車速度、號誌狀況等，仍待警方進一步調查釐清。有目擊者指出，事故發生時雙方車速都不慢，疑似有人搶黃燈，但相關情形仍須由警方調查確認。

據了解，肇事營業小客車由徐姓男子駕駛，徐男近日才取得計程車駕駛人執業登記證，屬於新手駕駛。

警方指出，依道路交通安全規則，汽車行駛至交岔路口轉彎時，應禮讓直行車先行。警方再次呼籲駕駛人，行經路口欲左、右轉時，務必落實「慢、看、停」原則，切勿搶快、搶秒數通過路口，以免一時疏忽釀成無法挽回的憾事，甚至須承擔相關法律責任。

金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，計程車車頭毀損嚴重。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，計程車車頭毀損嚴重。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，46歲鄭姓騎士當場噴飛，越過安全島，重摔在對向車道。圖／警方提供
金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，46歲鄭姓騎士當場噴飛，越過安全島，重摔在對向車道。圖／警方提供

金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，46歲鄭姓騎士當場噴飛，越過安全島，重摔在對向車道，安全島殘留一堆物品與碎片，警方處理中。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，46歲鄭姓騎士當場噴飛，越過安全島，重摔在對向車道，安全島殘留一堆物品與碎片，警方處理中。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，機車撞擊嚴重。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，機車撞擊嚴重。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，現場血跡斑斑。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉桃園路與盤果路口今日發生一起嚴重交通事故，一輛計程車與普重機車發生猛烈碰撞，現場血跡斑斑。記者蔡家蓁／攝影

計程車 機車 車禍

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