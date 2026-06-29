萬里溪堰塞湖撤離走失 橘貓竟跑到派出所「報案」 跟飼主驚喜團圓

花蓮萬里溪堰塞湖發布警戒期間，鳳林鎮部分保全戶撤離安置，一隻名叫「阿力」的橘貓因受驚掙脫貓籠走失，讓主人蔡阿嬤心急如焚。沒想到隔天竟被發現出現在鳳林派出所附近，阿嬤女兒得知後笑稱，「阿力」根本是自己跑去警察局「報案」，最後順利重回主人懷抱。

因應萬里溪堰塞湖警戒，鳳林鎮公所協助部分保全戶入住安置處所，其中蔡阿嬤飼養的愛貓「阿力」昨天凌晨受驚逃離貓籠後失蹤，家屬與相關人員四處尋找仍遍尋不著，只好向鳳林警分局求助，警方也立即通報各服勤人員協尋。

今天清晨5時許，鳳林派出所實務訓練生曾心琳巡視駐地周邊時，聽見草叢傳出微弱貓叫聲，循聲查看發現一隻全身沾滿鬼針草的貓咪蜷縮其中，她擔心貓咪再度受驚逃跑，耐心以食物引誘，成功將牠帶回派出所安置。

巧合的是，當天早上有員警前往村莊巡視簽到時，蔡阿嬤女兒原本想詢問是否能調閱監視器尋找愛貓，員警見她正在遛另一隻貓，隨口提到派出所裡有一隻長相相似的貓咪，女兒抱著姑且一試的心情通知母親帶著貓籃前往確認，結果竟真的是失蹤多時的「阿力」。

蔡阿嬤再次抱起失而復得的愛貓時激動不已，頻頻向警方道謝，家屬也在網路社群發文「感謝警察姐姐的機警，感謝版主的義舉，感謝大家的關心，感謝有愛的鳳林幫」，直呼這場尋貓記有如奇蹟。

鳳林警分局表示，警方除投入防災應變及警戒勤務外，也會盡力協助民眾解決急難問題，同時提醒飼主，攜帶寵物前往收容或安置場所時，應妥善使用牽繩或外出籠，避免因環境陌生或受驚導致寵物走失。