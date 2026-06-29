13年老車…修車廠員工開上國3甲試車 辛亥匝道起火急逃生
李姓男子今上午開車經國道3號甲線辛亥匝道，發現引擎起火冒煙，下車求助，附近店家持滅火器撲滅火勢，他是修車廠員工，表示替車主維修後試車，不知為何起火。
警方調查，68歲李姓男子今上午11時許開車沿國3甲台北聯絡道行駛，下辛亥匝道靠近辛亥路3段157巷口，停等紅燈時發現引擎蓋冒煙，立即下車查看求助，附近店家持滅火器前來滅火，撥打119報案。
警方啟動交通快打機制，管制台北聯絡道下橋車輛改道行駛，待消防隊確認起火車輛無危險疑慮，手推車輛移置辛亥路平面不影響交通處，約半小時解除管制，車流恢復正常。李稱，車齡約13年，車主因引擎問題送修，當時已修復正在試車，不知為何突然冒煙起火。
大安分局呼籲駕駛人，行駛前檢查車輛設備有無異常，行駛中留意車輛狀況，遇有車輛故障或溫度異常等，應立即駛至安全處所，降低危害。
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