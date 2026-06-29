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影／台中騎士鑽車縫擦撞轎車後照鏡…車主不爽報案 警告發
台中市謝姓男子在12日騎機車行經東區時，在車陣中穿梭，但不慎碰撞停等紅燈的轎車後照鏡，但謝男自認是「輕微擦撞」，沒有留在現場處置，陳姓轎車車主報案後，警方在2小時內，依據行車記錄器，循線通知謝男到案，依法告發。
第三警分局交通分隊在12日接獲陳姓轎車車主報案，他在東區環中東路、振興路停等紅燈時，遭一輛機車碰撞後照鏡，但該名機車騎士未留在現場處置。
陳姓車主表示，當時駕車行經太平橋路段停等號誌時，突聞一聲碰撞巨響，一輛機車穿越車陣時擦撞其車輛左後照鏡，騎士向前騎行一段距離後，雖回頭張望，卻未停車處理便直接騎離，讓他當場傻眼。
陳姓車主說，隨後將車輛停靠路旁檢查，發現左後照鏡遭撞擊後電動收折功能故障，無法正常運作，氣憤之下才會報警。
警方取得陳姓車主提供行車記錄器後，隨即聯繫涉嫌肇事逃逸的謝姓機車騎士，謝男表示，事發當下確知自己擦撞到後照鏡，但因車速不快，自判情形不嚴重，才未停留處理便離去，事後也對未依規定處置一事表達歉意。
警方依違反道交條例，對謝男開罰，後續由陳姓車主與謝男協調後續賠償事宜。
第三警分局表示，依道交條例第62條規定，汽車駕駛人發生交通事故，無人傷亡而未依規定處置者，可處1000元以上3000元以下罰鍰；肇事逃逸者，並得吊扣駕駛執照1個月至3個月。
警方呼籲，民眾若不慎發生交通事故，無論損害輕重，均應立即停車、留守現場並撥打110報警處理，切勿因自認損害輕微或心存保險理賠之僥倖心態而擅自離去，以免因小失大，衍生更嚴重的法律責任。
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