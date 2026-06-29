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驚險！甘比亞籍男中壢慢車道左轉釀禍 酒測值0.33

桃園電子報／ 桃園電子報

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一名甘比亞籍38歲巴姓男子駕駛小客車行經該路口時，自慢車道左轉，與同向的48歲邱姓男子駕駛之自小客車發生碰撞。圖：讀者提供

桃園市中壢區高鐵北路二段與大成二段路口今(29)日上午6時30分許發生車禍，一名甘比亞籍38歲巴姓男子駕駛小客車行經該路口時，自慢車道左轉，與同向的48歲邱姓男子駕駛之自小客車發生碰撞，中壢警分局獲報到場處理，該起事故導致雙方駕駛均有多處擦挫傷，其中巴男被警方測出酒測值高達0.33，全案依公共危險罪偵辦。

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該起事故導致雙方駕駛均有多處擦挫傷，其中巴男被警方測出酒測值高達0.33，全案依公共危險罪偵辦。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，邱男駕駛自小客車直行高鐵北路二段快車道往中壢方向，同向的巴男行駛於慢車道，行經大成路二段口時，巴男自慢車道左轉，而與邱男發生交通事故，雙方均有多處擦挫傷，無生命危險。經實施酒測檢查，邱男酒測值達0.33，警詢後依公共危險罪偵辦。至於詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

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巴男自慢車道左轉，而與邱男發生交通事故，雙方均有多處擦挫傷，無生命危險。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰強調，駕駛人切勿酒後駕車，酒精會降低駕駛人的反應能力及判斷力，增加事故發生風險，若前一日晚間飲酒，隔日仍可能有酒精殘留體內；另行經路口時應遵守號誌、標誌及標線，依交通規則行駛，轉彎車更應注意來車動態，確認安全後再行駛，共同維護用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：驚險！甘比亞籍男中壢慢車道左轉釀禍 酒測值0.33

車禍 酒測 中壢

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