快訊

7月新政來了！北市托育補助調升、敬老卡加碼 首創建築能效減稅5%

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科企業暖舉！瑞昱豪捐500萬 陪伴犯罪被害家庭10年熬過長照路

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

為協助犯罪被害重傷家庭度過漫長復原與照護歷程，瑞昱半導體今與犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署合作備忘錄，自今年起至124年連續10年，每年捐助50萬元、總計500萬，作為新竹地區重傷犯罪被害人醫療復健、生活照顧及長期支持經費。

瑞昱半導體今上午與財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署「新竹地區重傷被害個案醫療與長期照顧支持計畫合作備忘錄（MOU）」，由犯保新竹分會主任委員陳進興及瑞昱半導體副董事長暨執行長黃湧芳代表簽署，盼結合企業力量，建立更穩定的犯罪被害人照護機制。

合作計畫自今年至124年，為期10年，瑞昱半導體每年捐助50萬元，總計投入500萬，專款用於新竹地區重傷犯罪被害家庭的醫療復健、生活照顧及長期支持，協助減輕長期照護帶來的經濟負擔。

犯保協會董事長張斗輝表示，犯罪被害人保護工作需要司法機關、犯保組織、企業及社會各界共同投入，感謝瑞昱半導體以10年、500萬元的公益承諾支持新竹地區重傷馨生家庭，也肯定新竹地檢署及犯保新竹分會促成此次合作，讓企業資源成為犯罪被害保護工作的堅實後盾。

新竹地檢署檢察長柯宜汾指出，感謝犯保新竹分會主任委員陳進興長年支持犯罪被害人保護工作，不僅持續投入公益，也積極推動分會業務與制度發展，促成此次企業與司法合作，共同完善犯罪被害人保護網絡。

此次合作將推動「新竹地區重傷被害個案醫療與長期照顧支持計畫」，規畫「診療復健補助」及「生活照顧津貼」兩大扶助項目，補助醫療復健、輔具、生活照護等相關支出，並針對長期失能、需家屬照護個案提供生活支持。所有善款均採專款專用，由犯保新竹分會依個案需求評估、審查及核定，確保資源妥善運用。

陳進興表示，希望透過此次合作落實犯保協會「一路相伴」的服務理念，陪伴重傷馨生家庭走過復原歷程；黃湧芳也表示，瑞昱半導體將持續深耕新竹，以實際行動支持犯罪被害人保護工作，善盡企業社會責任，也期盼藉由此次合作拋磚引玉，號召更多企業投入公益，共同完善新竹地區犯罪被害人保護網絡。

犯保新竹分會主任委員陳進興表示，希望透過此次合作落實犯保協會「一路相伴」的服務理念，陪伴重傷馨生家庭走過復原歷程。記者黃羿馨／攝影
犯保新竹分會主任委員陳進興表示，希望透過此次合作落實犯保協會「一路相伴」的服務理念，陪伴重傷馨生家庭走過復原歷程。記者黃羿馨／攝影

為協助犯罪被害重傷家庭度過漫長復原與照護歷程，瑞昱半導體今與犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署合作備忘錄，自今年起至124年連續10年，每年捐助50萬元、總計500萬。記者黃羿馨／攝影
為協助犯罪被害重傷家庭度過漫長復原與照護歷程，瑞昱半導體今與犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署合作備忘錄，自今年起至124年連續10年，每年捐助50萬元、總計500萬。記者黃羿馨／攝影

瑞昱半導體副董事長暨執行長黃湧芳表示，瑞昱半導體將持續深耕新竹，以實際行動支持犯罪被害人保護工作，善盡企業社會責任。記者黃羿馨／攝影
瑞昱半導體副董事長暨執行長黃湧芳表示，瑞昱半導體將持續深耕新竹，以實際行動支持犯罪被害人保護工作，善盡企業社會責任。記者黃羿馨／攝影

為協助犯罪被害重傷家庭度過漫長復原與照護歷程，瑞昱半導體今與犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署合作備忘錄，自今年起至124年連續10年，每年捐助50萬元、總計500萬。記者黃羿馨／攝影
為協助犯罪被害重傷家庭度過漫長復原與照護歷程，瑞昱半導體今與犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署合作備忘錄，自今年起至124年連續10年，每年捐助50萬元、總計500萬。記者黃羿馨／攝影

新竹地檢署檢察長柯宜汾指出，感謝犯保新竹分會主任委員陳進興長年支持犯罪被害人保護工作，不僅持續投入公益，也積極推動分會業務與制度發展。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署檢察長柯宜汾指出，感謝犯保新竹分會主任委員陳進興長年支持犯罪被害人保護工作，不僅持續投入公益，也積極推動分會業務與制度發展。記者黃羿馨／攝影

竹科 家庭 瑞昱半導體 新竹

延伸閱讀

照顧弱勢學童幸福呷飽 竹市持續推動呷熊飽餐食券

在宅醫療科技論壇暨台日企業醫療媒合會 聚焦在宅醫療及智慧照護

家暴法28年 婦團籲重視非配偶親密關係暴力防治

NONO涉性侵判無罪！ 士檢上訴指原審「判決不備理由」違法

相關新聞

驚見「一動也不動」！彰化豆花老闆坐躺椅疑猝死 路人嚇壞報警

彰化縣芬園鄉芬草路2段附近一處空地，昨日晚間8點一名長年在此經營豆花攤的56歲張姓男子被路過民眾發現坐在攤位旁的躺椅上長達數小時「一動也不動」。警消接獲報案趕抵現場，經檢視後確認張男已明顯死亡、身體冰冷。警方初步勘查現場無打鬥痕跡，目前已報請彰化地檢署檢察官刑事相驗，以釐清確切死因。

小貨車突停國道匝道口 駕駛OHCA救護人員破窗送醫

國道1號南向三重入口匝道處今天上午10時許1輛小貨車突然停在路中，救護人員到場發現60歲駕駛劉男倒臥於駕駛座，經拍打車窗均無反應，破窗後發現駕駛已無呼吸心跳，立即送往林口長庚醫院，目前仍命危急救中。意外原因正由國道警調查中。

新北三重工地驚傳工安意外 工人觸電一度無呼吸心跳

新北市三重區捷運路1處新建大樓工地，今天上午10時許55歲陳姓工人在施工時不明原因觸電，同事見狀趕緊報警。救護人員發現陳男已無呼吸心跳立即將他送醫，所幸經急救後恢復生命跡象。警方初步排外力介入，工安意外原因正由勞檢處調查中。

高雄男養小動物放任日曬雨淋 再虐死2鸚鵡…農業局：依法再罰

高雄鼓山區呂姓男子涉將兔子、天竺鼠、鸚鵡、鴿子養在戶外，日曬雨淋、缺乏照料，救援團體獲報到場勸導、蒐證，直擊2隻鸚鵡陳屍籠內；救援團體批公權力介入過慢，農業局表示，此案行為人今年4月曾因飼養動物照護不當，依法罰1萬5千元在案，這次再涉造成動物死亡，將請到案說明並依法裁罰。

彰化知名「慶豐牛排」驚傳火災 濃煙狂竄民驚直擊

彰化市知名牛排館「慶豐牛排」於今天上午9點多發生火警。現場濃煙不斷向外竄出，甚至有民眾從遠處高地就能清晰看見黑煙。由於起火地點位處熱鬧市區，周邊民宅與商家建築密集，且緊鄰彰化縣政府，消防局不敢大意，立刻調派大批人員前往灌救。

13年老車...修車廠員工開上國3甲試車 辛亥匝道起火急逃生

李姓男子今上午開車經國道3號甲線辛亥匝道，發現引擎起火冒煙，下車求助，附近店家持滅火器撲滅火勢，他是修車廠員工，表示替車主維修後試車，不知為何起火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。