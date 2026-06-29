竹科企業暖舉！瑞昱豪捐500萬 陪伴犯罪被害家庭10年熬過長照路

為協助犯罪被害重傷家庭度過漫長復原與照護歷程，瑞昱半導體今與犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署合作備忘錄，自今年起至124年連續10年，每年捐助50萬元、總計500萬，作為新竹地區重傷犯罪被害人醫療復健、生活照顧及長期支持經費。

瑞昱半導體今上午與財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署「新竹地區重傷被害個案醫療與長期照顧支持計畫合作備忘錄（MOU）」，由犯保新竹分會主任委員陳進興及瑞昱半導體副董事長暨執行長黃湧芳代表簽署，盼結合企業力量，建立更穩定的犯罪被害人照護機制。

合作計畫自今年至124年，為期10年，瑞昱半導體每年捐助50萬元，總計投入500萬，專款用於新竹地區重傷犯罪被害家庭的醫療復健、生活照顧及長期支持，協助減輕長期照護帶來的經濟負擔。

犯保協會董事長張斗輝表示，犯罪被害人保護工作需要司法機關、犯保組織、企業及社會各界共同投入，感謝瑞昱半導體以10年、500萬元的公益承諾支持新竹地區重傷馨生家庭，也肯定新竹地檢署及犯保新竹分會促成此次合作，讓企業資源成為犯罪被害保護工作的堅實後盾。

新竹地檢署檢察長柯宜汾指出，感謝犯保新竹分會主任委員陳進興長年支持犯罪被害人保護工作，不僅持續投入公益，也積極推動分會業務與制度發展，促成此次企業與司法合作，共同完善犯罪被害人保護網絡。

此次合作將推動「新竹地區重傷被害個案醫療與長期照顧支持計畫」，規畫「診療復健補助」及「生活照顧津貼」兩大扶助項目，補助醫療復健、輔具、生活照護等相關支出，並針對長期失能、需家屬照護個案提供生活支持。所有善款均採專款專用，由犯保新竹分會依個案需求評估、審查及核定，確保資源妥善運用。

陳進興表示，希望透過此次合作落實犯保協會「一路相伴」的服務理念，陪伴重傷馨生家庭走過復原歷程；黃湧芳也表示，瑞昱半導體將持續深耕新竹，以實際行動支持犯罪被害人保護工作，善盡企業社會責任，也期盼藉由此次合作拋磚引玉，號召更多企業投入公益，共同完善新竹地區犯罪被害人保護網絡。

犯保新竹分會主任委員陳進興表示，希望透過此次合作落實犯保協會「一路相伴」的服務理念，陪伴重傷馨生家庭走過復原歷程。記者黃羿馨／攝影

為協助犯罪被害重傷家庭度過漫長復原與照護歷程，瑞昱半導體今與犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署合作備忘錄，自今年起至124年連續10年，每年捐助50萬元、總計500萬。記者黃羿馨／攝影

瑞昱半導體副董事長暨執行長黃湧芳表示，瑞昱半導體將持續深耕新竹，以實際行動支持犯罪被害人保護工作，善盡企業社會責任。記者黃羿馨／攝影

為協助犯罪被害重傷家庭度過漫長復原與照護歷程，瑞昱半導體今與犯罪被害人保護協會台灣新竹分會簽署合作備忘錄，自今年起至124年連續10年，每年捐助50萬元、總計500萬。記者黃羿馨／攝影