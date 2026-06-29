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小貨車突停國道匝道口 駕駛OHCA救護人員破窗送醫
國道1號南向三重入口匝道處今天上午10時許1輛小貨車突然停在路中，救護人員到場發現60歲駕駛劉男倒臥於駕駛座，經拍打車窗均無反應，破窗後發現駕駛已無呼吸心跳，立即送往林口長庚醫院，目前仍命危急救中。意外原因正由國道警調查中。
國道警察局第一大隊今天上午10時49分接獲通報，國道1號南向三重入口匝道處有1輛小貨車停在匝道上，駕駛疑似身體不適呈現昏迷狀態，國道警立即前往查看並通知119派救護車。救護人員獲報趕抵現場，發現60歲劉姓男子倒臥在車內，經拍打車窗無人反應，立即實施破窗，發現劉男已無呼吸心跳，立即送往林口長庚醫院急救。
國道警呼籲，用路人應隨時檢視自身身體狀況，駕車上路前應有充分休息，身體不適避免開車上路，一發覺身體有異狀，務必按下雙黃警示燈提醒周邊車輛，並趕緊停靠路肩打電話求援。
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