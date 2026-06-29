蝴蝶谷步道傷亡做步道邊坡監測？ 林業署台中分署：需整體評估

台中和平蝴蝶谷步道前天落石造成傷亡，登山作家「城市山人」今在臉書建議，評估風險部分領域只有政府能辦得到，例如步道邊坡監測；林業及自然保育署台中分署今天表示，谷關七雄等轄管自然步道，因步道範圍廣闊、地形環境複雜，目前仍以巡查、災後勘查及設施檢測等為主要管理方式；步道邊坡潛在崩塌區監測預警系統仍需整體評估。

台中分署表示，目前已針對森林育樂場域及聯外道路等高風險地區建立監測預警機制，例如八仙山國家森林遊樂區天籟步道及橫嶺山隧道等路段。

谷關七雄等轄管自然步道，因步道範圍廣闊、地形環境複雜，目前仍以巡查、災後勘查及設施檢測等為主要管理方式；有關步道邊坡潛在崩塌區監測預警系統仍需整體評估。

登山作家「城市山人」今天在臉書說，氣候變遷下，未來會面對越來越多強降雨，山區的崩塌發生頻率或許只會越來越高。他認為評估風險主要是人民的責任，但在部分領域只有政府能辦得到，例如步道邊坡監測。