高雄公車過站不停…老翁「肉身衝車道」理論 慘吃罰單送辦

高雄73歲詹姓老翁今天上午8時許在等公車時，不滿公車疑似過站不停，趁公車停等紅燈時，直接衝入車道擋在公車前找司機理論，過程被民眾錄下後放上社群平台，引起網友熱議，警方獲報後到場，將雙方帶回派出所，認定詹男違規，將依法開罰，並依強制罪及公共危險等罪嫌移送法辦。

高雄市鹽埕分局五福四路派出所今日上午8時10分許接獲民眾報案，指稱鹽埕區五福四路上有民眾在路中央攔阻公車，老翁與公車在路口僵持不下。

警方到場後釐清案由，詹姓老翁當時準備上公車，他在公車進站時揮手示意，但54歲吳姓公車司機疑因視線死角等因素，未能及時注意到詹男並靠站停車。

詹男見公車駛離，一時氣憤，竟趁公車在前方停等紅燈時，直接快步走入交通繁忙的車道中，上前擋住公車並與司機激烈理論。

警方表示，為防範追撞事故並確保現場交通安全，現場員警隨即將詹男與吳姓司機帶回派出所調查。

警方調查後，認定詹男行為違規，依道路交通管理處罰條例舉發，可開罰500元，另他在路上擋車另觸犯強制罪、公共危險罪，警詢後將依法送辦。