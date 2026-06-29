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桃園龜山驚傳獼猴背後襲人 民眾遭抓、咬傷不敢出門

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園龜山近日傳出野生獼猴攻擊民眾事件。圖：李宗豪提供

桃園龜山近日傳出野生獼猴攻擊民眾事件。桃園市議員李宗豪表示，受傷民眾正在自家門口整理盆栽，一隻野生獼猴突然竄入，從背後突襲攻擊，造成民眾腰部遭咬傷、抓傷，傷口目測約4至5公分長，相當驚險。民眾當時沒有餵食、靠近或挑釁獼猴，卻在自家門口無故遭攻擊，事後已自行前往醫院處理傷口。受害民眾也反映，附近近期常有獼猴出沒，並有攻擊行為，這次受傷後，最近已不太敢出家門，擔心再次遭攻擊。對此，農業局今(29)日回應，已派員至現場關心，後續會評估誘捕。

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民眾腰部遭獼猴咬傷、抓傷，傷口目測約4至5公分長。畫面經變色處理。圖：李宗豪提供

李宗豪指出，龜山楓樹坑鄰近山區，獼猴在當地活動已經好幾年，過去雖偶爾出沒，但較少主動攻擊人。近期卻頻繁傳出攻擊情形，已影響居民生活安全。他呼籲，農業局等主管機關應儘速派員了解獼猴出沒地點、活動範圍及行為模式，釐清為何近期突然出現攻擊行為，並提出具體防範與處置方式。唯有有效降低人猴衝突，才能保護居民生命安全，避免再有民眾受傷。李宗豪也提醒民眾，若發現野生獼猴出沒，應保持距離，不餵食、不靠近，並通報相關單位協助處理。

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龜山楓樹坑鄰近山區，獼猴在當地活動已經好幾年。圖：李宗豪提供

農業局表示，該局已於上周至現場查看情況並對民眾進行衛教，預計後續評估誘捕。因該地區屬獼猴自然棲息環境，農業局呼籲，現今人類和野生動物活動範圍重疊性越來越高，民眾應學習和平共處，秉持不干擾、不接觸、不餵食原則，居家環境避免外露食物或廚餘，減少動物對人類食物的依賴，也減少人與野生動物的衝突。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園龜山驚傳獼猴背後襲人 民眾遭抓、咬傷不敢出門

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