快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮23歲員警值夜班後出事 警車撞大貨車…車頭全爛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

<a href='/search/tagging/2/花蓮' rel='花蓮' data-rel='/2/177455' class='tag'><strong>花蓮</strong></a>縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，員警開<a href='/search/tagging/2/警車' rel='警車' data-rel='/2/212127' class='tag'><strong>警車</strong></a>追撞前方同向行駛的大貨車。圖／民眾提供
花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，員警開警車追撞前方同向行駛的大貨車。圖／民眾提供
花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，23歲張姓員警開警車，行經新城鄉光復路與華興街口時，疑因一時精神不集中，追撞前方同向行駛的大貨車，造成巡邏車車頭毀損，所幸現場無人受傷。

事故發生在今天上午7時10分許，張姓員警駕駛巡邏車沿新城鄉光復路（台9線）由南往北方向行駛，行經光復路與華興街口時，巡邏車突然偏移車道，撞上前方同向行駛的自用大貨車，撞擊力道猛烈，巡邏車車頭幾乎全毀，貨車車體也有受損。

警方到場後對雙方駕駛實施酒測，結果均為0，經初步研判，事故原因疑為巡邏車駕駛精神不集中，未注意前方車況所致，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。據了解，張姓員警自昨晚8時開始執勤至今天上午8時，勤務安排並未違反相關規定。

新城警分局表示，對於員警執勤期間發生交通事故，均依法調查處理，並要求同仁執勤時務必保持專注，落實安全駕駛規範，以維護執勤安全及用路人權益。

花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，員警開警車追撞前方同向行駛的大貨車。圖／民眾提供
花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，員警開警車追撞前方同向行駛的大貨車。圖／民眾提供

花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，員警開警車追撞前方同向行駛的大貨車。圖／民眾提供
花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，員警開警車追撞前方同向行駛的大貨車。圖／民眾提供

花蓮 警車 車道 車禍

延伸閱讀

借75萬討不回竟痛下殺手 男偷裝追蹤器埋伏砍死女子遭羈押禁見

無照暴走？陸籍公司董事東京街頭狂飆 保時捷猛撞2車釀3傷

高雄某高中男校長失聯數小時 被發現陳屍校長室廁所

影／高雄物流司機卸貨…2醉漢不滿擋道 口角互毆掛彩還推警

相關新聞

驚見「一動也不動」！彰化豆花老闆坐躺椅疑猝死 路人嚇壞報警

彰化縣芬園鄉芬草路2段附近一處空地，昨日晚間8點一名長年在此經營豆花攤的56歲張姓男子被路過民眾發現坐在攤位旁的躺椅上長達數小時「一動也不動」。警消接獲報案趕抵現場，經檢視後確認張男已明顯死亡、身體冰冷。警方初步勘查現場無打鬥痕跡，目前已報請彰化地檢署檢察官刑事相驗，以釐清確切死因。

新北三重工地驚傳工安意外 工人觸電一度無呼吸心跳

新北市三重區捷運路1處新建大樓工地，今天上午10時許55歲陳姓工人在施工時不明原因觸電，同事見狀趕緊報警。救護人員發現陳男已無呼吸心跳立即將他送醫，所幸經急救後恢復生命跡象。警方初步排外力介入，工安意外原因正由勞檢處調查中。

高雄男養小動物放任日曬雨淋 再虐死2鸚鵡…農業局：依法再罰

高雄鼓山區呂姓男子涉將兔子、天竺鼠、鸚鵡、鴿子養在戶外，日曬雨淋、缺乏照料，救援團體獲報到場勸導、蒐證，直擊2隻鸚鵡陳屍籠內；救援團體批公權力介入過慢，農業局表示，此案行為人今年4月曾因飼養動物照護不當，依法罰1萬5千元在案，這次再涉造成動物死亡，將請到案說明並依法裁罰。

彰化知名「慶豐牛排」驚傳火災 濃煙狂竄民驚直擊

彰化市知名牛排館「慶豐牛排」於今天上午9點多發生火警。現場濃煙不斷向外竄出，甚至有民眾從遠處高地就能清晰看見黑煙。由於起火地點位處熱鬧市區，周邊民宅與商家建築密集，且緊鄰彰化縣政府，消防局不敢大意，立刻調派大批人員前往灌救。

花蓮23歲員警值夜班後出事 警車撞大貨車…車頭全爛

花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，23歲張姓員警開警車，行經新城鄉光復路與華興街口時，疑因一時精神不集中，追撞前方同向行駛的大貨車，造成巡邏車車頭毀損，所幸現場無人受傷。

王婉諭批警力不足 新北警：已增員至8049人並研議交接機制

時代力量黨主席王婉諭今天上午與2名市議員參選人至新北市府前，痛批新北市明明有資源，為何不花在補警力上。新北市警局表示，經爭取增額152人後目前預算員額達8049人。後續將向警政署爭取今年10月警大、警專畢業生優先分發新北以補足警力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。