花蓮23歲員警值夜班後出事 警車撞大貨車…車頭全爛

花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，員警開警車追撞前方同向行駛的大貨車。圖／民眾提供 花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，23歲張姓員警開警車，行經新城鄉光復路與華興街口時，疑因一時精神不集中，追撞前方同向行駛的大貨車，造成巡邏車車頭毀損，所幸現場無人受傷。

事故發生在今天上午7時10分許，張姓員警駕駛巡邏車沿新城鄉光復路（台9線）由南往北方向行駛，行經光復路與華興街口時，巡邏車突然偏移車道，撞上前方同向行駛的自用大貨車，撞擊力道猛烈，巡邏車車頭幾乎全毀，貨車車體也有受損。

警方到場後對雙方駕駛實施酒測，結果均為0，經初步研判，事故原因疑為巡邏車駕駛精神不集中，未注意前方車況所致，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。據了解，張姓員警自昨晚8時開始執勤至今天上午8時，勤務安排並未違反相關規定。

新城警分局表示，對於員警執勤期間發生交通事故，均依法調查處理，並要求同仁執勤時務必保持專注，落實安全駕駛規範，以維護執勤安全及用路人權益。

花蓮縣新城警分局一輛巡邏車今天上午發生追撞事故，員警開警車追撞前方同向行駛的大貨車。圖／民眾提供