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八旬翁曾中風…不滿女兒天天叮嚀負氣離家音訊全無 警火速尋人
80歲吳姓老翁曾經中風腦溢血，女兒不時關心他是否有量血壓、按時服藥、飲食狀況等，昨天清晨女兒又再次詢問，吳不滿每天一直被叮嚀，一時情緒激動與女兒口角，負氣騎車離家，音訊全無；女兒擔心報案，警方迅速調閱監視器，1個多小時後找到人，讓他平安返家。
吳的女兒昨天下午3時許前往台南市警第三分局顯宮派出所報案，指出父親於清晨7時許騎車外出，致電詢問也不接手機，一直到下午都聯繫不上人，她十分擔心，想請警方幫忙協尋；員警受理案件後，所長黃田宇請員警調閱監視器追蹤吳的騎車動向。
警方確認，吳姓老翁從住家安南區大眾六街沿四草大道往安平方向騎過去，最後研判吳是前往安平區州平路附近，由所長帶警員前往尋找；下午4時30分，警方於州平路上的運動公園步道長椅發現吳姓老翁身影，上前關懷詢問。
吳表示因與家人討論健康問題時發生爭執，一時心情低落才外出散心，警方確認其意識清楚、身體並無外傷，在現場陪老翁聊天，表示家人也是關心其身體健康，讓老翁釋懷願意返家；警方通知家屬到場，吳見到家人趕到，不再生氣，隨家人返家，家屬對警方積極協助深表感謝。
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