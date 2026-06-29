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排油煙管燒起來 彰化名店「慶豐牛排」估周三前無法營業

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>市知名的排隊老店慶豐<a href='/search/tagging/2/牛排' rel='牛排' data-rel='/2/206544' class='tag'><strong>牛排</strong></a>，今天上午9點多傳出<a href='/search/tagging/2/火災' rel='火災' data-rel='/2/103618' class='tag'><strong>火災</strong></a>，疑似排油煙管起火燃燒。記者林敬家/翻攝
彰化市知名的排隊老店慶豐牛排，今天上午9點多傳出火災，疑似排油煙管起火燃燒。記者林敬家/翻攝
彰化市知名的排隊老店慶豐牛排今天上午9點多傳出火災，疑似排油煙管起火燃燒，所幸無人受困與傷亡，火煙雖已撲滅，但店家指出，確定的周三前無法營業，後續開店將視整裡狀況決定。

彰化縣消防局獲報派遣彰化、東區、和美等消防分隊共10車、22人到場搶救，其中還有1輛雲梯車。消防人車趕抵現場時，因非營業時間，慶豐牛排館鐵門深鎖，隨即通知業者到場後，消防員鋪設水線進入灌救。

消防人員指出，進入牛排館內部後，發現1樓、3樓及頂樓、排油煙管等都有明顯的火勢，立即滅火，在9點39分就完成撲滅。

慶豐牛排開店時間有40多年，至今都是彰化市的排隊名店，由於慶豐牛排內用無法訂位，必須到場拿號碼牌，時常看到店外大排長龍，等候號碼牌叫號。

慶豐牛排雖然裝潢簡單，但牛排、玉米濃湯、餐包到生菜沙拉套餐價格親民，非假日ㄧ開店就會客滿，是彰化人必訪美食與共同回憶。

今天火警消息ㄧ出，雇客詢問電話不斷，想了解這幾天營業狀況，業者指出，這幾天休息，周四後再確定是否能重新營業。

彰化慶豐牛排今早發生火警，周三前暫停營業。記者林敬家/攝影
彰化慶豐牛排今早發生火警，周三前暫停營業。記者林敬家/攝影

火災 彰化 牛排

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