高雄男養小動物放任日曬雨淋 再虐死2鸚鵡…農業局：依法再罰

高雄鼓山區呂姓男子涉將兔子、天竺鼠、鸚鵡、鴿子養在戶外，日曬雨淋、缺乏照料，圖／高市農業局提供 高雄鼓山區呂姓男子涉將兔子、天竺鼠、鸚鵡、鴿子養在戶外，日曬雨淋、缺乏照料，救援團體獲報到場勸導、蒐證，直擊2隻鸚鵡陳屍籠內；救援團體批公權力介入過慢，農業局表示，此案行為人今年4月曾因飼養動物照護不當，依法罰1萬5千元在案，這次再涉造成動物死亡，將請到案說明並依法裁罰。

呂姓男子飼養兔子、天竺鼠、黃金鼠、鴿子、虎皮鸚鵡、牡丹鸚鵡、小太陽鸚鵡、銀文鳥類等多種動物，更有保育類烏頭翁，但未妥善照顧且動物常逸失。本月25日豪雨成災，再被檢舉將動物棄置戶外淋雨，致虎皮鸚鵡、牡丹鸚鵡2隻寵物鳥陳屍籠內。

農業局說明，本月於同案址陸續接獲民眾通報有動物照顧不當情事，動保員26日前往稽查發現，2隻小型鸚鵡死於籠內，屍體後續將解剖釐清死因，並依法裁罰，另其他仍在養的兔子、天竺鼠等，已先行沒入並安置。

農業局表示，依動保法第5條第2項第4款規定，飼主對於其管領的動物，應避免遭受騷擾、虐待或傷害。違者可處新臺幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。本案飼主疑因飼養動物照護不當，涉過失造成動物死亡，後續將請行為人配合到案說明，並依法裁罰。

農業局指動保處每年持續配合轄內各級學續辦理校園動保教育課程，培養學童尊重生命與生命平權觀念。針對違反動保法個案，除依法嚴處裁罰外，如經評估屬高風險行為人，則採主動列管，並派員不定期稽查，倘發現疑似飼養不當或受虐動物，將強制沒入並安置，以維護動物福利。