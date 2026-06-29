鍾男母親與妻子在期限內籌得近10萬元現金奔赴桃園分署繳清欠款，這才保障了一家生計。圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署為配合行政執行署實施之交通專案，刻正積極清查繫屬滯納酒駕、交通罰單等交通專案案件，並予執行。其中，桃園市一名46歲鍾姓男子累積了高達43張交通違規罰鍰，並積欠牌照稅及強制險費用，總額達9萬9503元。後續鍾男因案入獄，對欠款置之不理，桃園分署便查封其位於楊梅區的房產，然而該房屋的租金收入為鍾男家庭經濟來源之一，鍾男在獄中驚覺事態嚴重，向家人告知；其母親與妻子在期限內籌得近10萬元現金奔赴分署，於本(6)月18日繳清欠款，這才保障了一家生計。

桃園分署提到，鍾男累積交通違規罰鍰、牌照稅及強制險費用總額高達9萬9503元，事後因竊盜案入監服刑，卻對欠款置之不理。桃園分署調查發現，鍾男名下無存款可供執行，且其在監所的保管金亦扣押無著，為了促使鍾男正視債務並保障用路人權益，分署便於上月14日依法查封其位於楊梅區的房屋。最初，查封函送達監所時，鍾男仍心存僥倖，直到收到現場查封的執行通知，驚覺家中經濟來源真的可能不保，這才在親友接見時告知，鍾妻隨即致電桃園分署詢問細節，鍾母為保留一家生財命脈，毅然與鍾男哥哥聯手籌錢，於本月18日帶著現金來到桃園分署，一次性繳清所有欠款。

桃園分署強調，近來毒駕、酒駕危害社會甚鉅，分署將持續配合行政執行署交通專案，強力執行相關稅捐與罰鍰案件。同時規勸所有用路人，拒絕毒品與酒精的誘惑，「別讓您的任性，成為家人的重擔。」遵守規則，不僅是為了安全，更是為了讓每個人都能擁有一條平安回家的路。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男欠款近10萬房屋遭查封 家屬「憂無法收租」急繳清