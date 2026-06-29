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獨／高雄大同醫院傳醫療暴力 女要求傷口換藥遭拒拳毆護理師

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市立大同<a href='/search/tagging/2/醫院' rel='醫院' data-rel='/2/245457' class='tag'><strong>醫院</strong></a>急診室傳<a href='/search/tagging/2/醫療暴力' rel='醫療暴力' data-rel='/2/117614' class='tag'><strong>醫療暴力</strong></a>，江姓女子不滿要求處理傷口遭拒，拳毆<a href='/search/tagging/2/護理師' rel='護理師' data-rel='/2/103734' class='tag'><strong>護理師</strong></a>遭逮送辦。記者石秀華／攝影
高雄市立大同醫院急診室傳醫療暴力，江姓女子不滿要求處理傷口遭拒，拳毆護理師遭逮送辦。記者石秀華／攝影
高雄市立大同醫院傳醫療暴力案，江姓女子前天下午3點多陪男友掛急診，男友治療時，江女突要求護理師幫她處理手臂傷口，護理師認為江女未掛號請她先至檢傷區等候，沒料，江卻突然惱怒出拳朝護理師胸口打了一拳，被警方依違反醫療法當場逮捕。

據了解，這起大同醫院醫療暴力事件發生在27日下午3時35分許，當時20餘歲的江姓女子陪同男友至大同醫院急診室就醫，男友被帶往治療區治療時，江女要求護理師幫她手臂的傷口換藥。

女護理師認為江女當下並未在急診區掛診，於是告知江女要換藥得先至檢傷區等候，沒料，江女認為護理師刻意刁難，憤而朝該名護理師的胸口打了一拳，讓護理師當場措手不及踉蹌後退了一下。

其他醫護人員見護理師遭攻擊隨即報警，轄區新興警分局警方獲報趕抵現場，由於江女動手打醫護人員，不少人目擊，依違反醫療法當場將江女逮捕移送高雄地檢署偵辦。

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