獨／高雄大同醫院傳醫療暴力 女要求傷口換藥遭拒拳毆護理師

高雄市立大同醫院急診室傳醫療暴力，江姓女子不滿要求處理傷口遭拒，拳毆護理師遭逮送辦。記者石秀華／攝影 高雄市立大同醫院傳醫療暴力案，江姓女子前天下午3點多陪男友掛急診，男友治療時，江女突要求護理師幫她處理手臂傷口，護理師認為江女未掛號請她先至檢傷區等候，沒料，江卻突然惱怒出拳朝護理師胸口打了一拳，被警方依違反醫療法當場逮捕。

據了解，這起大同醫院醫療暴力事件發生在27日下午3時35分許，當時20餘歲的江姓女子陪同男友至大同醫院急診室就醫，男友被帶往治療區治療時，江女要求護理師幫她手臂的傷口換藥。

女護理師認為江女當下並未在急診區掛診，於是告知江女要換藥得先至檢傷區等候，沒料，江女認為護理師刻意刁難，憤而朝該名護理師的胸口打了一拳，讓護理師當場措手不及踉蹌後退了一下。

其他醫護人員見護理師遭攻擊隨即報警，轄區新興警分局警方獲報趕抵現場，由於江女動手打醫護人員，不少人目擊，依違反醫療法當場將江女逮捕移送高雄地檢署偵辦。