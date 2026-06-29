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香港遊客台北車站攜行李箱走手扶梯 台男被撞失控施暴遭保全壓制
一名香港遊客28日在台北車站的手扶電梯上行走時，不慎用行李箱撞到一名曹姓男子，未料曹男情緒失控，出手推撞該名香港遊客，現場保全及多名民眾見狀，合力將曹男壓制在地。
媒體報導，警方在28日中午12時半接報，捷運台北車站有保全壓制民眾，需要警方到場協助。
經了解，涉事香港男遊客因趕飛機，攜帶行李箱在扶手電梯上行走時不慎碰撞到曹男。曹男不滿上前理論，期間失控怒推香港男遊客，車站保全及其他民眾見狀，上前將情緒激動的曹男壓制在地。
該名香港男遊客趕飛機，在警方到場前已離開。警方表示，曹男無刑案前科，但行為涉犯《社會秩序維護法》第87條規定，對他人施加暴行、互相鬥毆，或意圖鬥毆而聚眾者，將處以1萬8千元新台幣以下罰款。
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文章授權轉載自《香港01》
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