看蝴蝶谷4死1傷慘劇 城市山人：步道邊坡監測只有政府辦得到

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道因落石造成4死1傷慘劇，主辦活動的中華民國原始生活教育學會理事長吳水丕說，事件會發生是因他們被天氣誤導了，且如果政府能夠依據相關的雨勢，在步道口提醒山友或者是把步道封閉，也許他們就能提高警覺。登山作家「城市山人」今在臉書指出，「步道沒封閉就代表安全」的想法，或是政府夜間下大雨怎麼不封步道，其實是一種卸責心態。

但他也認為，氣候變遷之下，未來會面對越來越多的強降雨，山區的崩塌發生頻率或許只會越來越高。雖然他認為評估風險主要是人民的責任，但在部分領域只有政府能辦得到，例如步道邊坡監測。

針對一日的大眾熱門路線，他建議盤點潛在崩塌區，設計一套針對降雨量與土壤含水量的預警系統。因為美國、韓國、澳洲等都有做類似的系統，不只處理公路，也處理步道。對於坡面普遍陡峭的台灣山區，他覺得具備應對氣候變遷的必要性。但這是針對「一日大眾熱門路線」，可不要把長程縱走之類的也算進去。

城市山人說，他仔細看了松鶴測站的資訊，林業保育署所說的「27日累積雨量為75.6毫米」，差不多是剛進入27日的數據，但到中午累積雨量已經來到134毫米，代表夜裡的確下了不少雨，導致邊坡含水高的情況 ，而他們應該沒有掌握到這個資訊。

他說，政府不為了危險而封閉山林，相對的危險就是我們自己評估，而能做到越大的自律，就能獲得越大的自由。連日大雨或發生地震後容易山崩，應暫緩入山，是連不爬山的人都有的常識。雖然並非絕對等於會出事，但在機率提高之後仍照常成行，那就責任自負了。

城市山人也認為，這個學會的行程是否涉及收費？若有，主事者應對隊員擔負更大的安全責任。理想的狀況，當然是所有人都有風險控管的能力，但實務上不可能，大多數民眾都是以領隊、嚮導的判斷為主，甚至業者為了成團還會風雨無阻，所以他一直主張這類具商業性的隊伍、團體需要有明確的主管機關，以利於管理與資訊透明。