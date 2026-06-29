影／高雄物流司機卸貨...2醉漢不滿擋道 口角互毆掛彩還推警

物流車司機李姓男子今天凌晨在高雄市文學路卸貨，沒料，喝了酒的陳姓男子和友人路過，疑不滿李男擋道，雙方發生口角衝突後互毆，陳男並憤而折彎車子雨刷，警方到場，雙方3人掛彩，陳與友人還對警咆哮，被警方帶回管束移送裁處。

左營警分局指出，物流車司機李姓男子（29歲）今天凌晨在文學路和重和路口停車卸貨，喝酒醉的陳姓男子（43歲）和友人路過，疑因不滿李男貨車擋道，雙方發生言語衝突。

陳男出拳毆打李男，李不甘示弱回擊，過程中，陳趁隙徒手折彎物流車的雨刷，另名友人陳姓男子（42歲）加入戰局，雙方當街打了起來。

博愛四路派出所警方獲報到場查處時，42歲的陳男（42歲）還情緒失控叫罵，並推擠及衝撞警方，同行的友人辜姓女子（45歲）及古姓男子（42歲）也情緒激動影響警方執法。

後警方喝斥陳男等人壓制後控制現場，這場糾紛衝突造成兩名陳男分別四肢輕微擦挫傷、手腳及臉部輕微挫傷，另司機李男則頸部擦挫傷；警方將衝突雙方帶回。

警詢後，雙方均暫不提出刑事傷害告訴，警方另依違反社會秩序維護法第87條第2款「互相鬥毆」送辦，依法可裁處1萬8000元以下罰鍰。

另謾罵警方的陳男則依同法第72條第1款「於公共場所酗酒滋事謾罵喧鬧，不聽禁止」，可處1萬元以下罰鍰及同法第85條「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，可處拘留或1萬2 000元以下罰鍰等規定，移送橋頭地院裁處。

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物流車司機李姓男子今天凌晨在高市文學路卸貨，醉酒的陳姓男子和友人路過，不滿李擋道，雙方口角後在街頭互毆。記者石秀華／翻攝

物流車司機李姓男子今天凌晨在高市文學路卸貨，醉酒的陳姓男子和友人路過，不滿李擋道，雙方在街頭互毆，警到場，陳男對警謾罵遭壓制。記者石秀華／翻攝

物流車司機李姓男子今天凌晨在高市文學路卸貨，醉酒的陳姓男子和友人路過，不滿李擋道，雙方在街頭互毆，警到場，陳對警謾罵遭壓制帶回查辦。記者石秀華／翻攝