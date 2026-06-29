蝴蝶谷5人死傷 消防隊員冒險搶救...見遠處頭燈光感動落淚

台中市和平區蝴蝶谷步道前天落石5人死傷，台中市消防局第二大隊長余易祐現場指揮，他看到剛發生落石、裸露的岩壁很脆弱，提醒所有人危險並未真正解除；他說在冒險搶救和搬運遺體時，抬頭看見前方山徑上，一盞又一盞頭燈穿過黑暗，朝著現場緩緩靠近時，多人忍不住流下感動的眼淚，這是支持友軍抵達的信號和溫暖。

余易祐今天在臉書寫下「蝴蝶谷救災紀實」，他說自己去過蝴蝶谷多次，對路線還算熟悉，加上平時累積了一點體能基礎。當接獲通報有3名民眾OHCA（到院前心肺功能停止），後續更新為4人時，他沒有多想，拿起頭盔、帶上無線電，立即出發趕往現場。

前往事故地點的路上，下著綿綿細雨，步道濕滑難行，每一步都必須格外小心。途中她遇見受傷的盧女，及前交通部長蔡堆夫妻。他的電話聲此起彼落，不斷響起，但雨水沾濕了手機面板，螢幕幾乎無法操作，想接電話、回訊息都變得困難。

他抵達現場後，眼前的景象令人震撼。步道上散落著樹幹與落石，滿目瘡痍。同仁們已投入現場處置，正打包遺體。他拿起手機記錄搶救畫面，但事故地點位於溪谷地形，完全收不到訊號。

他試著再往前靠近第3、第4具大體的位置，抬頭望向上方山壁，那裡才剛發生過落石，裸露的岩壁脆弱，他提醒所有人，危險並未真正解除。同仁們在落石風險尚未完全解除的情況下，迅速而謹慎地打包遺體，並小心移往安全區域，爭取後續處置與搬運作業的空間。

趁著短暫空檔，他快速錄下一小段影像後立即退回步道。此時Line 訊息仍不斷湧入，訊號卻時有時無。許多來電與訊息都來自媒體，希望取得第一手的現場搶救畫面。他簡單掌握現場狀況後，便立刻往回走，直到抵達有訊號的地方，第一時間將拍攝的幾段影片傳送出去。隨著畫面送出，電話聲終於慢慢減少。等他回到指揮站時，全身早已被雨水浸透。

平時與友軍單位建立良好的合作關係，事故發生後第一時間便立即啟動支援機制。隨著時間推進，大批支援人員陸續抵達現場投入救援。

余易祐說，事故發生的最初階段，現場投入搶救的消防人員其實只有寥寥數人，面對後續艱鉅的遺體搬運任務，每一步都走得十分艱辛。

他說，事後同仁回憶，當他們抬頭看見前方山徑上，一盞又一盞頭燈穿過黑暗，朝著現場緩緩靠近時，忍不住流下感動的眼淚。

余易祐表示，那不只是燈光，更代表著支援人力終於抵達，代表著有人一起承擔這份沉重的任務，也代表著這場艱難的救援行動，終於看見完成的希望。在所有人的共同努力下，任務最終得以在最短時間內順利完成。而那一夜山谷中的燈光，也成為參與救援人員心中最難忘的畫面。